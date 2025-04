Milano, 4 apr. (LaPresse) – La Borsa di Tokyo procede in netto calo dopo i dazi annunciati dal presidente Usa, Donald Trump. Quando gli scambi sono ancora in corso, l’indice Nikkei 225 – in ribasso sin dall’inizio della seduta – è in ribasso del 3,50% a 33.517,50 punti.

