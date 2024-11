Secondo match per il numero uno al mondo dopo la vittoria con de Minaur

Jannik Sinner torna in campo al Pala Alpitour di Torino dopo l’esordio vincente contro de Minaur nelle Atp Finals. Il campione azzurro, premiato lunedì sera con la coppa del numero 1 del Mondo del ranking Atp per il 2024, affronterà stasera lo statunitense Taylor Fritz, n. 5 della classifica mondiale dando vita a un rematch della finale degli US Open.

Sinner-Fritz: quando si gioca e dove vederla

Il match tra Sinner e Fritz è il secondo in programma oggi e andrà in scena a partire dalle 20:30. L’incontro verrà trasmesso in chiaro su Rai2 con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio Rita Grande con Alessandro Fabretti mentre in streaming sarà trasmessa sulla piattaforma di RaiPlay. Per gli abbonati Sky, invece sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

I precedenti tra Sinner e Fritz

I precedenti tra l’italiano e lo statunitense sono tre e vedono in vantaggio l’azzurro per due match a uno. L’ultimo, come detto, è quello di Flushing Meadows in cui Sinner ha trionfato con il punteggio di 6-3 6-4 7-5. Nel 2023 Sinner ha vinto nei quarti di finale di Indian Wells: 6-4, 4-6, 6-4, il punteggio. Nel 2021, sempre a Indian Wells, è stato invece l’americano ad aggiudicarsi la sfida per 6-4, 6-3.

What day three matchup are you looking forward to? 👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/0AjJ6GDrQR — ATP Tour (@atptour) November 11, 2024

