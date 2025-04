Milano, 4 apr. (LaPresse) – Un attacco di droni israeliani ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città di Sidone, nel Libano meridionale. Il bilancio è di tre morti, secondo The Times of Israel. L’agenzia di stampa pro-Hezbollah Al Mayadeen riferisce che nel raid è stato ucciso l’alto funzionario di Hamas Hassan Farhat. Le immagini della scena dell’attacco mostrano, in particolare, un piano del condominio in fiamme con del fumo che fuoriesce.

