Il derby d'Italia è in programma alle 20.30 alla Virtus Segafredo Arena

Derby d’Italia di Eurolega stasera, venerdì 4 aprile, alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. L’Olimpia Milano sfida la Virtus Bologna alle 20.30, per il coach dei biancorossi Ettore Messina è un ritorno al passato. La gara è valida per la penultima giornata (la 33esima) del massimo torneo di basket a livello europeo. L’EA7 Emporio Armani è all’ultima spiaggia: deve vincere stasera e giovedì 10 aprile contro il Baskonia per provare ad agguantare il decimo posto, ovvero i play-in, e, nel contempo, sperare che le dirette contendenti perdano entrambe le sfide che le attendono. La Virtus, che ha annunciato in settimana il rinnovo del coach Dusko Ivanovic, punta a chiudere con onore la stagione europea costellata da molti alti e bassi.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere la partita in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, studi condotti da Dalila Setti, interviste di Gaia Accoto). La gara sarà trasmessa anche in streaming su Dazn, in modalità live e on demand. Telecronaca affidata a Matteo Gandini, commento tecnico di Simone Pianigiani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata