Il serbo ha sconfitto il ceco Mensik in rimonta dopo aver perso il primo set. Dall'altra parte del tabellone Sinner-Machac

Sarà Novak Djokovic l’avversario dell’americano Taylor Fritz nella seconda semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il campione serbo, testa di serie numero 4, ha superato nei quarti in rimonta il ceco Jakub Mensik per 6-7(4), 6-1, 6-4. Dall’altra parte del tabellone, invece, nell’altra semifinale il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata