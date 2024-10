Il 24enne ceco ha superato lo spagnolo, numero tre del tabellone, e ora se la vedrà con l'azzurro

Impresa di Tomas Machac al torneo di Shanghai. Il 24enne ceco, numero 30 del seeding, ha superato in due set, con il punteggio di 7-6(5) 7-5, in 1 ora e 5 minuti, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero tre del tabellone, e affronterà Jannik Sinner per un posto in finale.

Machac, seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10

Machac diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Contro Alcaraz, ha firmato la seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10 sul duro dopo quella ottenuta su Rublev, allora numero 6, quest’anno al secondo turno a Miami. Allora arrivò fino ai quarti di finale, fermato da Jannik Sinner. Sabato proverà a prendersi la sua rivincita. Machac, che compirà 24 anni domenica, nel giorno della finale a Shanghai, giocherà la sua terza semifinale Atp dopo le due giocate in stagione a Ginevra, dove si è spinto in finale battendo Djokovic, e Tokyo. Ex Top 20 da junior, Machac è entrato in Top 100 per la prima volta nel 2022, quest’anno ha vinto anche l’oro olimpico in doppio misto con Katerina Siniakova. In carriera ha vinto sei titoli Challenger: a Coblenza nel 2020, Nur-Sultan nel 2021, Traralgon e Grodzisk Mazowiecki nel 2022, Orleans e Mouilleron le Captif nel 2023.

Con l’eliminazione di Alcaraz Sinner chiuderà l’anno da numero 1

L’eliminazione di Carlos Alcaraz nei quarti del Master 1000 di Shanghai spiana la strada a Jannik Sinner ormai sicuro di chiudere l’anno da numero uno come nessun altro azzurro ha mai fatto. L’altoatesino ora ha 3020 punti di vantaggio nella Race su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non potrebbe colmare questo vantaggio neppure vincendo il Masters 1000 di Bercy, un Atp 500 tra Vienna e Basilea (che si giocano nella stessa settimana) e le Nitto Atp Finals da imbattuto. Dovrebbe vincere tutto e giocare anche un Atp 250 nella settimana tra Bercy e Torino, ma al momento non figura iscritto ad alcun torneo prima del Masters 1000 di Bercy.

