Possibile rivincita contro Alcaraz

Jannik Sinner accede alla semifinale del ‘Rolex Shanghai Masters‘, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco, il russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding.

Possibile semifinale contro Alcaraz

Per l’azzurro, approdato alla finale stagionale numero 11, è la 63esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Sabato in semifinale Sinner troverà dall’altra parte della rete il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding.

Sinner: “Bella partita, essere in semifinale significa tanto”

“Ovviamente essere in semifinale significa tanto per me, è stata una bella partita”. E’ il commento di Jannik Sinner dopo la vittoria sul russo Daniil Medvedev nei quarti di finale del torneo di Shanghai. “Credo che lui ha sofferto un po’ di mal di spalla e non è riuscito a tirar dritto come voleva”, ha spiegato. “Parlando di me stesso, abbiamo preparato la partita molto bene, sono riuscito a fare qualcosa di tattica molto bene oggi e quindi adesso vediamo cosa riesco a fare in semifinale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata