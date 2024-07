Il veterano Bob Ballard rimosso dal suo incarico per una frase sulle nuotatrici australiane, oro nella 4x100 sl: "Sapete come sono le donne, se ne stanno in giro a truccarsi"

Bob Ballard, uno dei veterani dei commentatori sportivi inglesi, è stato rimosso dal suo incarico alle Olimpiadi in seguito a una battuta sessista sulle nuotatrici australiane dopo la loro vittoria dell’oro nella staffetta 4×100 stile libero ai Giochi di Parigi. Mentre le atlete stava lasciando la piscina di Parigi, Bob Ballard ha detto che stavano “terminando”, aggiungendo: “Sapete come sono le donne, se ne stanno in giro a truccarsi”.

La clip è diventata rapidamente virale e in seguito l’emittente Eurosport ha dichiarato che Ballard era stato rimosso dalla squadra dei commentatori. Il diretto interessato non ha ancora commentato pubblicamente le sue affermazioni. La co-commentatrice e campionessa britannica di nuoto Lizzie Simmonds aveva immediatamente definito il suo commento “scandaloso”, scatenando le risate di Ballard.

