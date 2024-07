Dopo la cerimonia di apertura con lo show sulla Senna i giochi entrano nel vivo. La capitale francese è blindata

Dopo il grande show lungo la Senna con la cerimonia d’inaugurazione che ha colorato Parigi per l’apertura dei Giochi Olimpici 2024, l’Olimpiade entra nel vivo con gli atleti in gara per le prime medaglie. Quattordici i titoli messi in palio in 8 sport. Attesa per la crono di ciclismo, il rugby a 7 maschile, l’inizio del programma del nuoto in vasca e la scherma.

Nuoto: Italia 4×100 sl maschile e femminile in finale

Ai Giochi di Parigi l’Italia conquista nel nuoto le finali nei 4×100 maschile e femminile. Ottavo posto per le azzurre Morini, Tarantino, Curtis, Meniucci che hanno centrato l’obiettivo della vigilia. L’ultima batteria va all’Australia con 3’31″57, secondo posto per Cina con 3’34″31, terzo posto per la Svezia con 3’34″35. La finale in programma stasera alle 21.30. In finale anche il quartetto maschile con Zazzeri, Deplano, Conte Bonin e Frigo che chiude terza la propria batteria in 3’12″94

Tuffi: Pellacani-Bertocchi quarte nel sincro 3 metri, oro Cina

Podio sfiorato per l’Italia dei tuffi nel sincro femminile da tre metri all’Aquatics Centre di Saint-Denis, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi chiudono al quatto posto. L’oro va alla Cina con la coppia composta da Chen Yiwen e Chang Yani concludendo con il punteggio più alto in ogni round. È il sesto titolo olimpico consecutivo della Cina in questa specialità. Sarah Bacon e Kassidy Cook vincono l’argento per gli Stati Uniti, mentre Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen si aggiudicano la prima medaglia della Gran Bretagna in questa specialità, aggiudicandosi il bronzo. Cuore spezzato per la coppia australiana Maddison Keeney e Anabelle Smith, a cui bastava un punteggio di 58,68 per arrivare terze. Ma un tuffo sbagliato nel loro ultimo tentativo ha dato loro un punteggio di 48,6, facendole scendere al quinto posto.

Tiro a segno: Maldini-Monna in finale pistola 10 mt

Ai Giochi di Parigi 2024, gli azzurri Federico Nilo Maldini e Paolo Manna hanno conquistato l’accesso alla finale nella pistola 10 mt al poligono di Châteauroux. Maldini ha chiuso in seconda posizione con 581-16, Monna in quinta con 579-18. A chiudere al primo posto il serbo Damir Mikec (584-17). Domani in programma le finali.

Tamberi: “Fede persa? buon auspicio per oro anche più grande”

“Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Ti amo amore mio. Credo sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande!”. Con un lungo post pubblicato su Instagram Gianmarco Tamberi si è rivolto alla moglie Chiara Bontempi dopo aver perso la fede nuziale durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 lungo la Senna. “Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca – ha raccontato Gimbo – Un tintinnio di speranza, ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare”.

“Pochi attimi che sono durati una infinità – ha aggiunto il portabandiera azzurro – Ma se proprio doveva succedere, se proprio dovevo perderla questa fede, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso”.

Judo: Scutto ai quarti di finale, out agli ottavi Carlino

Assunta Scutto avanza ai quarti di finale nel judo, categoria -48 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta campana ha battuto agli ottavi la statunitense Maria Celia Laborde e ora se la vedrà con la svedese Tara Babulfath. Tra gli uomini invece out agli ottavi, nella categoria -60 kg, Andrea Carlino, che ha ceduto contro l’australiano Nathan Katz.

Fiamingo subito fuori nella spada

Subito una delusione per l’Italia nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rossella Fiamingo è stata eliminata al primo turno nella spada femminile, battuta 15-14 dalla statunitense Anne Cebula. In precedenza era uscita anche Giulia Rizzi.

Martinenghi: Italnuoto vuole mantenere spazio guadagnato con fatica

“Ero molto pesante in acqua, dovevo rompere il ghiaccio. Va benissimo così. Sui tempi siamo tutti lì, ci siamo un po’ studiati, sapevo che la mattina era difficile per me, faccio sempre un po’ fatica, stamattina ero molto addormentato. Oggi sarà una bella lotta, sono contento che siamo in due a difendere la bandiera”. Così a Raisport Nicolò Martinenghi dopo aver conquistato la semifinale dei 100 rana insieme a Ludovico Viberti, dentro con l’ultimo crono utile. “Qui si fa sul serio. Ci sono due tipologie di atleti, chi è veramente concentrato e chi ha una atteggiamento più spensierata perché la tensione non la vede proprio. Secondo me la terra di mezzo è quella un po’ più pericolosa. Il gruppo? L’Italia vuole tenere il proprio spazio guadagnato con fatica negli ultimi anni, abbiamo una grossa responsabilità ma è giusto averla. Sono nove giorni di gare impegnative e stare sempre al top ma è il nostro lavoro”, ha aggiunto

Tiro a segno, oro alla Cina carabina mista, argento Corea Sud

E’ stato assegnato il primo oro dei Giochi di Parigi 2024. La Cina, nella finale a squadre miste della carabina 10 metri conquista il titolo con il duo composto da Huang Yuting e Sheng Lihao che hanno avuto la meglio sulla coppia sudcoreana formata da Jihyeon Keum e Hajun Park per 16-12. Il bronzo era stato vinto dal Kazakhstan sulla Germania.

Gara skateboard maschile slitta a lunedì per pioggia

Lo street skateboarding maschile, il primo evento della competizione di skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024 previsto per oggi è stato rinviato a lunedì dopo la pioggia durante la notte e ancora in corso dal mattino di oggi. Lo skateboard si tiene nella sede all’aperto del parco urbano La Concorde a Parigi. World Skate, l’organo di governo della disciplina, ha motivato lo slittamento per le condizioni meteorologiche avverse. Per domani in programma la gara femminile.

Prima medaglia Giochi dal tiro a segno, bronzo Kazikistan

Assegnata la prima medaglia di Parigi 2024. La coppia mista del Kazakistan formata da Alexandre Le e Islam Satpayev vince il bronzo nella gara di carabina ad aria compressa da 10 metri, battendo per 17-5 i tedeschi Maximilian Ulbrich e Anna Janssen. Si tratta della prima medaglia olimpica del Kazakistan nel tiro a segno dal 1996.

Scherma, Rizzi eliminata sedicesimi spada femminile

Inizia in salita l’avventura olimpica della scherma italiana ai Giochi di Parigi. L’azzurra Giulia Rizzi è stata eliminata ai sedicesimi nella spada femminile dalla polacca Alicja Klasik.

Iran respinge le accuse su preparazione attacchi durante i Giochi

“Le accuse e l’odio del ministro del regime israeliano, che uccide i bambini, nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran in merito alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono un tentativo disperato di distogliere l’opinione pubblica mondiale dal genocidio a Gaza”. Lo ha scritto in un messaggio su X il portavoce del ministero degli esteroi iraniano, Nasser Kanaani, in risposta alle afffermazioni del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, secondo cui Teheran stava pianificando attacchi durante le Olimpiadi di Parigi.

“Tali accuse sono rivolte contro la Carta basata sulla pace e l’amicizia delle Olimpiadi e un altro esempio della mancata adesione del regime sionista alle norme e ai valori universali e internazionali. Le accuse mosse dal regime, che negli ultimi dieci mesi, uccidendo decine di migliaia di palestinesi innocenti, tra cui uomini, donne e bambini, hanno superato i limiti della crudeltà, sono più ridicole che credibili”, ha scritto ancora Kanani, aggiungendo che “la delegazione sportiva della Repubblica Islamica dell’Iran parteciperà alle Olimpiadi di Parigi con decine di atleti e campioni nazionali. Auguriamo successo al governo e alla nazione francese nell’ospitare e organizzare il più grande evento sportivo del mondo in modo dignitoso e in totale sicurezza”.

Judo, Carlino supera primo turno e va agli ottavi categoria 60 kg

Ai Giochi di Parigi Andrea Carlino, nella categoria -60 kg, ha sconfitto all’esordio l’australiano Joshua Katz con un waza-ari. L’azzurro agli ottavi se la vedrà con l’atleta di Taipei, Yung Wei Yang.

In Francia ritardi per 7 treni Tgv su 10 dopo i sabotaggi

Dopo i sabotaggi alla rete ad alta velocità (Tgv) dellle ferrovie francesi “in media 7 treni su 10 circoleranno con ritardi da 1 a 2 ore, in particolare sulla rete Nord, Bretagna e Sud-Ovest”. Lo ha reso noto la Sncf, la compagnia ferroviaria francese, in un comunicato.

Tiro a segno, Gambaro-Sollazzo fuori dai 10 nella carabina mista

Ai Giochi di Parigi 2024 nelle qualificazioni della carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste di tiro a segno l’Italia che schierava Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo, si classifica 17ma. Per l’oro è sfida tra Cina e Corea del Sud, mentre per il bronzo Kazakistan e Germania.

Gli italiani impegnati nel giorno 1

Sono tanti gli azzurri impegnati oggi in gara, dal tiro a segno all’equitazione passando per la scherma, il nuoto e i tuffi, senza dimenticare l’inizio del tennis e della pallavolo, fino alle gare di canoa e surf.

La crono di ciclismo

Alle 14,30 di oggi prenderà il via la prima prova dedicata al ciclismo, la cronometro femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Partenza da Les Invalides e arrivo al ponte Alexander III. 32,4 chilometri di gara sia per le donne che gli uomini. Il ct Marco Velo: ‘Una crono spettacolare per cronoman puri. In occasione della prova i ragazzi hanno realizzato tre giri e provato due volte le curve. Hanno sensazioni buone, sono contenti del tracciato’. Partenze per tutti ogni minuto e mezzo. Elisa Longo Borghini partirà alle ore 15:10:30, subito dopo la belga Kopecky. Dopo di lei altre sette atlete. Alberto Bettiol prenderà il via alle ore 16:36:30, come quarto frazionista. Filippo Ganna sarà al via alle ore 17:20, penultimo, subito dopo l’americano McNulty. A seguire il campione del mondo, il belga Remco Evenepoel.

Mattarella in visita privata D’Orsey, pomeriggio gare Parigi

Dopo aver inaugurato ieri Casa Italia e aver assistito alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, mattinata di cultura per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si recherà in visita privata al Musée D’Orsay. Nel pomeriggio il Capo dello Stato andrà a vedere le prime gare dei Giochi.

Domenica l’esordio del Settebello

‘Le aspettative sono alte, sarà una battaglia partita dopo partita’. Parola del ct del Settebello Sandro Campagna. La Nazionale maschile di pallanuoto è arrivata nel primo pomeriggio di giovedì nella capitale francese. L’Italia, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria 2024 esordirà nel torneo olimpico domenica alle 15:00 contro gli Stati Uniti nella gara inaugurale del girone A. Nel gruppo con azzurri e statunitensi, la Croazia campione mondiale a Doha 2024, la Grecia argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il Montenegro e la Romania. Dopo il debutto con gli Stati Uniti, il Settebello affronterà la Croazia martedì 30 luglio alle 12:05, il Montenegro giovedì 1 agosto alle 16:35, la Romania sabato 3 agosto alle 21:05 e la Grecia lunedi 5 agosto alle 15:10. Le prime quattro gare si disputano all’Aquatics Centre; a partire dall’ultima giornata della fase a gironi, lunedì 5 agosto, ci si sposta all’Arena La Défense. Accedono ai quarti le prime quattro dei due gironi. Finali in calendario domenica 11 agosto.

