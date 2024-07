Attesa per l'esordio del volley femminile, per Martinenghi nel nuoto, ma anche per le finali di fioretto femminile e spada maschile

Arrivano le prime medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. A conquistarle sono stati Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, argento e bronzo nel tiro a segno, specialità pistola 10 metri. Vince anche la squadra femminile di volley di Julio Velasco e Paola Egonu, impegnata contro la Repubblica Dominicana. Le Azzurre hanno trionfato per 3-1 portandosi così in testa al girone C.

Nel pomeriggio le finali del judo, dove le punte di diamante italiane sono Odette Giuffrida tra le donne e Matteo Piras tra gli uomini.

In serata invece – dopo le eliminatorie di mattina e pomeriggio – ci saranno le finali del fioretto femminile, dove la delegazione azzurra spera di andare a medaglia grazie alla portabandiera Alessia Errigo, ad Alice Volpi e a Martina Favaretto. Sempre in serata ci saranno le finali della spada maschile, con Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli in lizza. Gran finale con il nuoto, dove Nicolò Martinenghi cerca una medaglia nei 100 rana maschile, stesso obiettivo per Alberto Razzetti nei 400 misti.

Mattarella lascia la Francia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è decollato pochi minuti fa da Parigi per tornare in Italia. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, era arrivato nella Capitale francese il 25 luglio e, dopo aver visitato il villaggio olimpico e successivamente aver inaugurato Casa Italia, aveva presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi. Ieri, giornata culturale al museo e subito dopo le gare di ciclismo con l’argento di Ganna e quella di scherma con il bronzo di Samele.

Beach volley femminile, Gottardi e Menegatti sconfitte all’esordio

Esordio amaro per Gottardi e Menegatti nel torneo olimpico di beach volley a Parigi. Le azzurre vengono superate dalla coppia spagnola composta da Liliana Fernandez Steiner e Paula Soria Gutierrez per 1-2 (22-24, 21-9, 14-16).

Media: riparati danni a rete ferroviaria Francia

Sono stati completamente riparati i danni causati dal sabotaggio alla rete ferroviaria in Francia. In un comunicato stampa diffuso domenica mattina, come riportano i media francesi, il Fns informa che “i lavori di riparazione sono ormai completamente completati su tutte le linee ad alta velocità colpite dagli atti di sabotaggio”. Il traffico tornerà “quasi normale” nella giornata di oggi sull’asse atlantico. Sull’asse Nord, 3 Tgv su 4 potranno circolare “senza alcun aumento dei tempi di percorrenza d’ora in poi”. “Da lunedì mattina non ci saranno più disagi – prosegue la compagnia ferroviaria – Tutto sarà ripristinato”.

Canottaggio, in semifinale Gobbi e Guerra col doppio senior donne

Ottimo avvio mattutino per le azzurre del canottaggio Stefania Gobbi e Clara Guerra che centrano l’accesso alla semifinale Olimpica a Parigi 2024. Nulla da fare per Nicolò Carucci e Matteo Sartori che vengono eliminati nella stessa categoria maschile.

Scherma, esordio vincente per Errigo e Volpi nel fioretto donne

Comincia con una vittoria l’avventura olimpica per Arianna Errigo e Alice Volpi nel fioretto individuale ai Giochi di Parigi. Le due azzurre hanno superato il tabellone da 32 grazie alle vittorie rispettivamente contro la filippina Catantan 15-12 e la polacca Lyczbinska 15-11. Due match gestiti dalle azzurre che hanno allungato nella parte centrale del match per controllare poi le ultime stoccate regalandosi un posto negli ottavi di finale.

Volley femminile, le Azzurre vincono 3-1 contro la Repubblica Dominicana

Esordio più sofferto del previsto per l’Italvolley di Julio Velasco nel torneo olimpico di volley femminile a Parigi. Le azzurre guidate da Paola Egonu hanno sconfitto per 3-1 la Repubblica Dominicana con i parziali di 25-19, 24-26, 25-21, 25-18. Prossimo impegno per l’Italia il 1 agosto contro l’Olanda.

Nuovo caso di doping, sospesa pugile nigeriana Ogunsemilore

Un altro caso di doping, il terzo dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024. L’International testing agency (Ita) riferisce che un campione prelevato dalla pugile Cynthia Temitayo Ogunsemilore (Nigeria) ha fornito un risultato analitico avverso per la sostanza vietata specificata furosemide (classificata come s5. Diuretici e agenti mascheranti secondo la lista proibita dell’agenzia mondiale antidoping (Wada). Il campione è stato raccolto dall’Ita durante un controllo antidoping fuori competizione il 25 luglio 2024 a Parigi, Francia. Il risultato è stato comunicato dal laboratorio accreditato Wada di Parigi il 27 luglio 2024. L’atleta è stata informata del caso ed è stato provvisoriamente sospesa fino alla risoluzione della questione in linea con il Codice Mondiale Antidoping e le Norme Antidoping del Cio. Ciò significa che all’atleta non è consentito competere, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’atleta ha il diritto di impugnare la sospensione provvisoria davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport – Divisione Antidoping (CAS ADD). L’atleta ha inoltre il diritto di richiedere l’analisi del campione B.

Senna inquinata dopo piogge, annullato allenamento Triathlon

Le preoccupazioni per la qualità dell’acqua della Senna proseguono anche dopo l’inizio delle Olimpiadi 2024, con un evento di allenamento pre-gara di triathlon annullato oggi. Gli organizzatori hanno dichiarato di aver annullato la tappa di nuoto del Triathlon prevista per stamattina dopo un incontro di verifica sulla qualità dell’acqua. Tra le autorità incaricate al test, anche rappresentanti del World Triathlon, oltre ad autorità cittadine e regionali. Fare il bagno nella Senna è vietato da oltre un secolo, in gran parte a causa della scarsa qualità dell’acqua. Gli organizzatori hanno investito 1,5 miliardi di dollari per preparare la Senna per questi Giochi, e il governo ha affermato che il fiume sarebbe abbastanza pulito per ospitare eventi, inclusa la parte di nuoto del Triathlon e la maratona di nuoto. I test giornalieri sulla qualità dell’acqua all’inizio di giugno hanno indicato livelli non sicuri di batteri E. coli, seguiti da recenti miglioramenti.

La sindaca parigina Anne Hidalgo si era tuffata nel fiume meno di due settimane prima dell’inizio degli eventi olimpici, mantenendo la promessa di dimostrare che il corso d’acqua, a lungo inquinato, era abbastanza pulito da ospitare gare di nuoto. Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno risvegliato le preoccupazioni sulla possibilità che il fiume, da tempo inquinato, sarà abbastanza pulito da ospitare gare di nuoto, dal momento che la qualità dell’acqua è profondamente legata al clima della capitale francese. Dal 2015, gli organizzatori hanno investito molto per preparare la Senna alle Olimpiadi e per garantire ai parigini un fiume più pulito dopo i Giochi. I triatleti hanno espresso la speranza che le acque siano abbastanza pulite da consentire loro il corretto svolgimento delle gare.

Finale pistola 10 metri: Maldini argento, Manna bronzo

Doppia medaglia, argento e bronzo, per l’Italia nel tiro a segno specialità pistola 10 metri. Con il punteggio di 240.0 Federico Nilo Maldini si è piazzato alle spalle di Xie Yu che vince l’oro con 240.9. Alle spalle del primo azzurro, con 218.6, Paolo Monna.

Si tratta di una doppietta storica. Mai due azzurri erano riusciti a finire contemporaneamente sul podio in una gara olimpica di tiro a segno. Il nostro Paese, inoltre, è tornato a festeggiare in questa specialità dopo l’oro di Roberto Di Donna ad Atlanta 1996 e l’argento di Luca Tesconi a Londra 2012.

