E' risultata positiva alla furosemide. L'atleta non potrà competere, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività dei Giochi

Un altro caso di doping, il terzo dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024. L’International testing agency (Ita) riferisce che un campione prelevato dalla pugile Cynthia Temitayo Ogunsemilore (Nigeria) ha fornito un risultato analitico avverso per la sostanza vietata specificata furosemide (classificata come s5. Diuretici e agenti mascheranti secondo la lista proibita dell’agenzia mondiale antidoping (Wada). Il campione è stato raccolto dall’Ita durante un controllo antidoping fuori competizione il 25 luglio 2024 a Parigi, Francia. Il risultato è stato comunicato dal laboratorio accreditato Wada di Parigi il 27 luglio 2024. L’atleta è stata informata del caso ed è stato provvisoriamente sospesa fino alla risoluzione della questione in linea con il Codice Mondiale Antidoping e le Norme Antidoping del Cio. Ciò significa che all’atleta non è consentito competere, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’atleta ha il diritto di impugnare la sospensione provvisoria davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport – Divisione Antidoping (CAS ADD). L’atleta ha inoltre il diritto di richiedere l’analisi del campione B.

