Il tennista azzurro diventerà numero 1 del mondo a partire da lunedì prossimo

Non solo la stampa italiana. Anche le maggiori testate internazionali danno ampio spazio a Jannik Sinner, che da lunedì sarà il nuovo numero 1 del ranking Atp. Anche se il trionfo dell’azzurro viene in parte ‘oscurato’ dall’infortunio di Novak Djokovic.

Sinner numero 1 al mondo: le prime pagine internazionali

L’Equipe dedica al serbo la copertina: “Djokovic, un ginocchio a terra: infortunato al menisco, il serbo si ritira dal Roland Garros”. “Anche se c’erano forti possibilità che il passaggio di consegne avvenisse alla fine di questo Roland Garros, l’evento non rimane meno significativo. Sinner sarà il primo italiano a salire sul trono del tennis mondiale”, scrive il quotidiano sportivo francese.

Sinner diventa il nuovo numero 1 del ranking e “questi quasi mette in ombra il primo ingresso in assoluto in semifinale al Roland Garros”, sottolineano i tedeschi di Bild. La stampa britannica celebra l’azzurro “che fa la storia” ma ovviamente, si concentra sul rischio che Djokovic possa saltare Wimbledon. In Spagna, ovviamente, viene sottolineata la rivalità sportiva tra l’altoatestino, “che ha scritto la storia del tennis del suo Paese”, scrive As, e Carlos Alcaraz, suo prossimo avversario in semifinale.

