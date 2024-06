Il campione serbo ha abbandonato lo Slam di Parigi per un problema al ginocchio destro

Novak Djokovic si è ritirato dal Roland Garros. Il tennista serbo non giocherà i quarti di finale contro Casper Ruud per un problema al ginocchio destro e lascia così il primo posto della classifica mondiale in favore di Jannik Sinner. “Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un’attenta riflessione e consultazione”, ha detto il campione 37enne sui social. “Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l’affetto e il continuo supporto. A presto. Con amore e gratitudine, Nole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

