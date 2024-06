Il tennista spagnolo ha battuto il greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-4

Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali del Roland Garros. Il tennista spagnolo, terza testa di serie del tabellone, sconfigge ai quarti in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. In semifinale Alcaraz sfiderà Jannik Sinner, neo numero uno virtuale del ranking dopo il ritiro dal torneo causa infortunio di Novak Djokovic.

Sinner in semifinale, Dimitrov ko

Jannik Sinner accede alle semifinali del Roland Garros per la prima volta in carriera. L’altoatesino, nuovo numero 1 al mondo dopo il forfait di Novak Djokovic che ha annunciato il ritiro dal torneo quando l’azzurro era in campo al ‘Philippe Chatrier’, ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-2 6-4, 7-6 (7-3).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata