Occhi puntati anche sul Tour de France che per la prima volta partirà dall'Italia

Il 2024 si annuncia un anno ricco di eventi sportivi: dodici mesi senza respiro tra Olimpiadi di Parigi ed Europei di calcio. Ai Giochi di Parigi (26 luglio-11 agosto) l’Italia culla il sogno di battere il record di 40 medaglie conquistato ai Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Spalletti arrivano a Euro 2024 (14 giugno-14 luglio) da campioni in carica e sognano un riscatto dopo aver bucato anche i Mondiali in Qatar.

Italia protagonista anche nel ciclismo: per la prima volta nella storia ospiteremo la partenza del Tour de France, con la Grand Depart da Firenze e 600 km nel Bel Paese Roma invece accoglierà le stelle dell’atletica a giugno (dal 7 al 13) per i Campionati Europei con vista Olimpiadi. Occhi puntati su Jacobs e Tamberi.

A novembre andranno ancora una volta in scena a Torino – dal 10 al 17 – le Atp Finals di tennis, attesissime grazie all’effetto Sinner. Anche il calendario del nuoto si preannuncia fitto, con i Mondiali fissati per febbraio (dal 2 al 18) a Doha, gustoso antipasto di Parigi. Gennaio per il calcio sarà il mese della Supercoppa Italiana in Arabia, con il nuovo formato della Final Four, e di Coppa d’Asia e Coppa d’Africa.

Per gli appassionati di motori, due le date da appuntarsi sul calendario: il 2 marzo in Bahrain scatta il Mondiali di Formula 1, il 9 marzo tocca alla MotoGp in Qatar.

