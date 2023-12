Il ct della Nazionale a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli

“Noi siamo i detentori, per cui non è che possiamo andare a giocarcelo ridimensionando quella che è la storia dei nostri mitici calciatori che ci hanno messo a disposizione. Per cui si va lì con l’idea di fare questo”. Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell’Italia, rispondendo a una domanda sugli Europei a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

