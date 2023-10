L'impianto era stato utilizzato a Torino 2006

La pista da bob di Cesana per le Olimpiadi invernali del 2026. Bocciata la candidatura di Cortina, è tornata in auge la proposta di utilizzare l’impianto che aveva ospitato le gare a Torino 2006. Oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco della Città metropolitana di Torino Stefano Lo Russo accompagneranno il vicepremier Antonio Tajani e il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in un sopralluogo alla pista.

