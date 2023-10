Superato lo statunitenese Marcos Giron

Alle Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, ci sarà anche Jannik Sinner. La matematica certezza il tennista azzurro l’ha ottenuta approdando al terzo turno del ‘Rolex Shanghai Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Il 22enne di Sesto Pusteria, n. 4 del ranking – ‘best ranking’ storico dopo il nono titolo ATP vinto in carriera al ‘500’ di Pechino – e sesto favorito del seeding, è entrato in gara direttamente al secondo turno superando per 7-6(7) 6-2, in un’ora e tre quarti di partita, lo statunitense Marcos Giron, n.80 ATP, centrando la vittoria numero 50 in stagione, quella che gli assicura un posto a Torino. Al terzo turno Sinner troverà l’argentino Sebastian Baez, n.29 ATP e 25esima testa di serie: tra Jannik ed il 22enne du Buenos Aires non ci sono precedenti.

