Uno straordinario Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Pechino di tennis: battuto in finale il russo Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 7-6, 7-6. Per l’altoatesino è la prima vittoria contro Medvedev dopo sei sconfitte negli scontri precedenti.

Sinner: “Titolo che vuol dire molto, ma ancora tanto da fare”

“Grazie Daniil per avermi fatto vincere almeno un match, abbiamo avuto tante battaglie specialmente quest’anno. Grazie per avermi reso un giocatore migliore, anche in allenamento. Grazie al mio team, ho lavorato molto soprattutto con il mio preparatore ed è molto bello condividere questo momento con voi. È un titolo che significa molto per me“. Lo ha detto Jannik Sinner durante la premiazione per la vittoria del torneo Atp 500 di Pechino, in Cina. L’altoatesino conquista il titolo alla sua prima partecipazione nel torneo cinese dopo aver battuto uno dopo l’altra le prime due teste di serie del tabellone, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Un torneo, quello di Pechino, che vanta un palmares ricco di campioni: da Djokovic a Nadal, fino allo stesso Medvedev. Sul suo best ranking al numero 4 del mondo, primo italiano dai tempi di Adriano Panatta, Sinner aggiunge: “Ci siamo allenati tanto, avevamo grandi aspettative perchè vuoi sempre migliorare. Il ranking per me ora non è così importante, devo ancora migliorare tante cose e c’è ancora tanto lavoro da fare”. Sinner ha poi aggiunto, rivolgendosi al pubblico di Pechino: “Per me è la mia prima volta in Cina, non mi aspettavo così tante persone ovunque anche ai campi di allenamento. Siete stati fantastici”.

I complimenti di Medvedev

“La terza volta è stata quella fortunata, complimenti a Jannik perchè hai giocato un grande match. Congratulazioni per una stagione fantastica, speriamo di poter giocare tante finali insieme“. Così Daniil Medvedev durante la premiazione del torneo Atp di Pechino si complimenta con Jannik Sinner che in questa occasione lo ha sconfitto aver perso le finali di Rotterdam e Miami. “Oggi è stata una giornata dura, ma speriamo di fare meglio la prossima volta“, ha aggiunto il russo.

