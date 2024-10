Alla prima Wizz Air Rome Half Marathon hanno partecipato 17.345 runner provenienti da tutto il mondo

Il keniano Emmanuel Wafula ha vinto la mezza maratona di Roma. Wafula ha corso in 59’57” davanti al connazionale Gideon Kiprotich Rop staccato di 59″. Terzo posto per Anthony Kimtai. Successo keniano anche nella gara femminile. A trionfare a Nancy Sang che ha chiuso davanti all’etiope Fantu Worku Taye e alla connazionale Evaline Chirchir. Alla prima Wizz Air Rome Half Marathon hanno partecipato 17.345 runner provenienti da tutto il mondo.

“Sono troppo contento di avere centrato il mio personale proprio a Roma in questa gara – ha detto al termine della gara, Emmanuel Wafula– . Avevo corso la RomaOstia, ma oggi sono andato molto più forte. Ho fatto l’azione decisiva agli ultimi cinque chilometri e nel finale ho cercato il tempo. Roma è una città bellissima, che bel percorso”.

“Ero venuta a Roma per correre veloce e così è stato. Ho corso veramente forte e sono proprio soddisfatta della mia prestazione. Era il mio debutto sulla distanza, non potevo chiedere di più”, ha aggiunto Nancy Sang.

Gualtieri: “Contenti per questa prima edizione della Mezza Maratona”

“Siamo molto contenti di questa prima edizione della mezza Maratona nel centro della Città. Il nostro bando ha avuto grandissimo successo, ci sono 17mila partecipanti, 2/3 sono stranieri, e sono venuti apposta a Roma per questo evento unico, per lo scenario che è un’esperienza straordinaria. Abbiamo avuto anche risultati significativi, il primo arrivato ha fatto un tempo inferiore all’ora, quindi davvero dal punto di vista agonistico un grandissimo livello”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della Mezza Maratona corsa oggi nel centro storico della Capitale.

“La politica che stiamo perseguendo in modo sistematico è quella di fare di Roma una capitale di grandi eventi, e quelli sportivi hanno un altissimo rilievo – ha detto Gualtieri -. Il rapporto tra Roma e lo sport lo stiamo sviluppando con ancora maggior impegno”. “I cantieri non impediscono la vita della città – ha concluso -, ma consentono di avere la città ancora più bella”.

Onorato: “Mezza maratona Roma è scommessa vinta”

“Con la prima mezza maratona di Roma abbiamo vinto la scommessa. È stato un grande evento con enormi ricadute economiche, con 17 mila iscritti di cui 11 mila dall’estero, e sociali, grazie a tante iniziative collaterali benefiche e di prevenzione come i check up gratuiti. È stata una festa di sport, un’occasione per sottolineare l’importanza di una vita sana e una grande vetrina promozionale per la città, con le immagini che faranno il giro del mondo sui social. Tantissime persone dall’estero vorranno venire qui il prossimo anno a correre in questo percorso in un museo a cielo aperto. I numeri raggiunti nella prima edizione sono andati oltre le più rosee aspettative. Adesso continueremo a lavorare affinché la mezza maratona di Roma diventi la più importante e partecipata al mondo”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda.

“Un grande evento sportivo, una bellissima festa di sport per Roma, con una percentuale molto alto di partecipazione femminile, non così usuale in Italia – ha detto Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events -. Un percorso molto bello che si è rivelato veloce, con un risultato cronometrico davvero interessante. È la prima edizione, c’è ancora molto da fare e grandi possibilità di miglioramento. Roma e questa gara meritano di avere almeno 25-30 mila partecipanti: è questo il nostro obiettivo e già l’anno prossimo, con il Giubileo, potrebbe essere l’occasione giusta”.

“Una grande emozione portare la mezza maratona nel centro di Roma – ha aggiunto Laura Duchi, Race Director della Wizz Air Rome Half Marathon. La RomaOstia è una corsa di grande tradizione e quest’anno festeggia 50 anni, ma correre nel centro della nostra Capitale ha un fascino unico. Abbiamo visto uno spirito molto diverso rispetto a quello cui siamo abituati: gli stranieri uniscono il lato sportivo a quello turistico, vogliono scoprire la città, non sono presi solo dalla competizione. Avere avuto oltre 11 mila stranieri è un dato molto interessante, così come la percentuale di partecipazione femminile: superare il 40 per cento di donne in una corsa su strada è una rarità e qualcosa che mi riempie d’orgoglio”.

Infine le parole di Fruzsina Polácska, Marketing Manager di Wizz Air: “Siamo orgogliosi di essere stati lo sponsor principale della prima edizione della Wizz Air Rome Half Marathon – ha concluso -. Questa giornata è stata un’opportunità fantastica per unire sport, cultura e sostenibilità in una città storica come Roma. Con oltre 17 mila partecipanti che hanno corso per le iconiche strade della capitale, è stata un’esperienza indimenticabile che ha messo in luce il nostro costante impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo. Oltre a Roma, Wizz Air ha supportato eventi simili in città come Milano, Budapest e Venezia, coinvolgendo oltre 130 mila corridori in tutta Europa, ma questo è stato uno dei più affascinanti, data la straordinaria cornice dei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo riflette non solo la nostra dedizione a rendere i viaggi e il fitness accessibili, ma anche i nostri forti legami con le comunità che serviamo. Speriamo che questa maratona continui a ispirare corridori dall’Italia e non solo a intraprendere nuove avventure”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata