Il format a squadre prevede due team di quattro giovani velisti affrontarsi in regate intense in cui strategia, comunicazione e conoscenza delle regole sono fondamentali

Il team italiano vince per il terzo anno consecutivo il campionato europeo di Optimist a squadre. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in partnership con FxPro, Monaco Marine e Slam, la competizione ha visto 16 team provenienti da 16 Paesi sfidarsi nelle acque monegasche per quattro giorni in cui lo sport e il lavoro di squadra sono stati protagonisti.

