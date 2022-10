Migliaia gli atleti arrivati sull'isola per la gara di domenica

(LaPresse) Tutto pronto al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove domenica 23 ottobre andrà in scena la seconda edizione dell’Ironman 70.3 Sardegna, la gara internazionale di triathlon, unica con il marchio Ironman nell’Isola, presente in Italia solo con le due gare di Cervia e Jesolo. Nelle ultime ore sono migliaia gli atleti sbarcati al Forte per la gara che prenderà il via con la frazione di nuoto (1900 m), seguita dai 90 chilometri di Bike e 21 chilometri di corsa (70.3 miglia in totale). Per garantire lo svolgimento della competizione in condizioni di massima sicurezza, con oltre 300 volontari mobilitati, sono previste nella giornata di domenica alcune restrizioni alla viabilità.

