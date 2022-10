Prevista la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da ogni parte del mondo

Fervono i preparativi al Forte Village di Santa Margherita di Pula per la gara di Triathlon che si disputerà domenica. Prevista la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da ogni parte del mondo. I partecipanti partiranno con la modalità del rolling start per affrontare i primi 1,9 km di nuoto. La frazione ciclistica, alquanto tecnica, si sviluppa attraverso i luoghi più belli del Sud della Sardegna tra le rocce rosse dell’interno e le bianche scogliere della costa. Gli ultimi 21,1 km di corsa in 2 giri dal Forte Village conducono verso Santa Margherita di Pula, gli atleti saranno circondati dalle splendide coste e la torre saracena di Cala d’Ostia. La finish line si trova all’interno della Forte Arena del Forte Village.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata