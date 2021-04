Al torneo di Amburgo l’aggressione di un tifoso della storica rivale Graf

La jugoslava Monica Seles è stata una delle tenniste più forti della storia, capace di vincere 53 titoli ai quali si aggiungono 6 in doppio. Negli anni Novanta è forte la rivalità con la campionessa tedesca Steffi Graf, tanto che il 30 aprile la Seles viene pugnalata alla schiena da un morboso tifoso della Graf. Il 30 aprile, al torneo di Amburgo, l’aggressione. La ferita per fortuna è poco profonda. A causa dello shock, la Seles abbandona il tennis per più di due anni.

