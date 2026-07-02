Ascolti tv 1 luglio 2026, Temptation Island e i Mondiali i programmi più visti

I Mondiali 2026 e Temptation Island sono stati i programmi tv che hanno vinto gli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 1° luglio. Su Rai1 sono stati 3.686.000 gli spettatori che hanno visto la partita Belgio-Senegal, col 28,93% di share. Su Canale5 invece il reality dei sentimenti, ‘Temptation island‘ continua ad avere grande successo con 3.819.000 spettatori e il 26,61% di share.

Su Rai2 ‘Il padre della sposa’ è stato visto da 811.000 spettatori (4,97% share), mentre su Italia1 ‘Next’ fa 895.000 spettatori e il 5,93% share. Sono stati invece 1.169.000 gli spettatori che hanno seguito su Rai3 ‘Chi l’ha visto?”, con l’addio di Federica Sciarelli, (7,71% share). Su Rete4 ‘Zona Bianca’ 507.000 spettatori e 3,93% share. Su La7 ‘Lezioni di mafie’ 355.000 spettatori e 2,07% share. Su Tv8 ‘Paradiso amaro’ 252.000 spettatori e 1,6% share. Su Nove ‘Ex’ 222.000 spettatori e 1,5% share.

Mediaset: “Temptation Island leader serata, da record sui social”

Mediaset ha commentato con soddisfazione i risultati di ‘Temptation Island’ in termini di ascolti. “Ieri su Canale 5 ancora ottimi ascolti per ‘Temptation Island’ che cresce e si conferma leader della serata con 3.819.000 spettatori e il 26.6% di share (che sale al 33.3% sul target commerciale). Il secondo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.530.000 spettatori. Benissimo anche sui giovanissimi: media del 47% di share sul target 15-19 anni. Grande risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo”, si legge nella nota del Biscione.

Ascolti Rai: ‘Affari tuoi Mundial’ sfiora 4 milioni di spettatori

Sempre grande seguito per i Mondiali di calcio, in onda su Rai 1: l’incontro Belgio-Senegal è stato visto complessivamente da 3 milioni 686mila spettatori pari al 28,9% di share. In particolare, il primo tempo ha registrato il 24,7% di share e 4 milioni 181 mila spettatori, il secondo ha toccato il 29,6% di share e 3 milioni 685 mila spettatori, mentre i tempi supplementari hanno raggiunto il 37,4% di share e 3 milioni 130 mila spettatori.

Su Rai 2 il film ‘Il padre della sposa’ è stato visto da 811 mila telespettatori con il 5% di share. Su Rai 3, il finale di stagione di ‘Chi l’ha visto?’ con il saluto al pubblico di Federica Sciarelli nell’ ultima puntata alla conduzione del programma, ha segnato il 7,7% di share con 1 milione 169 mila spettatori.

Calcio protagonista sulla rete ammiraglia anche a fine serata televisiva con ‘Notti mondiali’ al 18,3% di share e 624 mila spettatori nella prima parte e al 17,6% di share, e 438 mila spettatori nelle battute finali. ‘Reazione a catena’ vince nel preserale con il 26,1% di share e 3 milioni 287 mila spettatori e, in access prime time ‘Affari Tuoi Mundial’ raggiunge il 22,9% di share e sfiora i 4 milioni di telespettatori (3 milioni 913 mila). Su Rai 3, nella stessa fascia oraria, ‘Blob’ è al 5,9% di share con 861 mila spettatori, ‘Via dei matti n.0’ al 5,1% di share e 796 mila spettatori e ‘Un posto al sole’ al 7,6% di share con 1 milione 301 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, ‘Uno Mattina news’ ottiene il 20,3% di share e 659 mila spettatori, ‘Uno Mattina’ il 20,3% di share e 783 mila spettatori. ‘Italia andata e ritorno’ registra il 15,4% di share con 762 mila spettatori e ‘Camper osteria Italia’ sale al 18,2% di share con 1 milione 687 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘La porta magica’ è al 9,2% di share con 818 mila spettatori e ‘La porta magica e poi’ al 9,6% di share con 795 mila spettatori. ‘Vita in diretta start’ registra il 13,8% di share con 1 milione 137 mila spettatori, mentre ‘Vita in diretta’ ottiene il 21,8% di share e 1 milione 823 mila spettatori.

Su Rai 2 ‘La nave dei sogni’ realizza il 4,7% di share e 322 mila spettatori, ‘Tg2 E…state con il meglio’ il 5,5% di share e 646 mila spettatori e ‘Tg2 Medicina 33’ il 5% di share e 586 mila spettatori. ‘Dribbling mondiale’ segna il 4,6% di share e 484 mila spettatori, mentre ‘Italia chiama America’ il 4,6% di share e 466 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 3 ‘Elisir estate. Il meglio di’ è al 5,7% di share con 255 mila spettatori. ‘Quante storie’, in onda alle 12.16, registra il 6% di share con 513 mila spettatori, ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’ arriva la 4% di share e 330 mila spettatori. Nel pomeriggio, ‘Overland’ totalizza il 7,5% di share (612 mila), ‘Geo’ l’8,3% di share e 725 mila spettatori e, a seguire ‘Geo Magazine’ sale all’11% di share e ottiene quasi un milione di telespettatori (986 mila).