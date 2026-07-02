Thailandia, bambino alla guida di pickup travolge gruppo monaci: il video dopo lo scontro

Un bambino di 11 anni ha travolto con un pickup un gruppo di monaci che stava compiendo un pellegrinaggio a piedi nel nord-est della Thailandia causando la morte di 8 persone. In tutto, 35 monaci della provincia di Mukdahan, situata a circa 600 chilometri a nord-est della capitale Bangkok, stavano partecipando al pellegrinaggio. Cinque monaci sono morti sul luogo dell’incidente, mentre altri tre sono deceduti in ospedale, secondo quanto riferito dal governatore della provincia, Worrayan Boonnarat. Altri 14 sono stati ricoverati, di cui quattro in condizioni critiche. Il gruppo aveva iniziato il cammino di 260 chilometri verso la provincia di Ubon Ratchathani circa 30 minuti prima dell’incidente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, diffuse dall’associazione locale di soccorso Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, mostrano i monaci che camminano in fila indiana sul bordo della strada, poco prima che il pickup li investa. La polizia locale ha dichiarato che il bambino si trova in custodia e sarà interrogato non appena arriveranno gli operatori dei servizi statali per la tutela dei minori. Le autorità hanno precisato che le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le testimonianze raccolte tra i monaci sopravvissuti, il veicolo avrebbe iniziato a sbandare prima di uscire dalla carreggiata e travolgere il gruppo.