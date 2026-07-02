Mondiali 2026, tutti i risultati della notte

Nella sera e nella notte italiana hanno giocato Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e Usa-Bosnia

Inghilterra, Belgio e Stati Uniti si qualificano agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Per la squadra di Thomas Tuchel grande rimonta contro la Repubblica Democratica del Congo firmata Harry Kane. Stesso copione per i Diavoli Rossi guidati da Rudi Garcia che, sotto 2-0, sono riusciti a ribaltare il risultato e vincere 3-2 contro il Senegal. Tutto facile, invece, per gli Usa che hanno superato 2-0 la Bosnia-Erzegovina.

Only six spots remain for the Round of 16 👀#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

Inghilterra-Congo 2-1

Con una doppietta nel finale di secondo tempo, Harry Kane ha ribaltato la sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo e trascina l’Inghilterra agli ottavi. Nel primo tempo a sbloccare il match per la RDC ci ha pensato Cipenga al 7′. Nella ripresa, la doppietta del capitano inglese al 75′ di testa e all’86’ con una poderosa azione in solitaria all’interno dell’area avversaria. Al prossimo turno la nazionale inglese affronterà all’Azteca il Messico che ha eliminato l’Ecuador.

Belgio-Senegal 3-2

Il Belgio ha superato il Senegal ai tempi supplementari e accede agli ottavi di finale. Partita incredibile a Seattle, con la formazione di Rudi Garcia che si è imposta grazie a un rigore di Tielemans al 125′ dell’extra time, rimontando così il doppio svantaggio maturato nei confronti della selezione africana, a segno al 24′ con Diarra e al 51′ con Sarr. Diavoli Rossi che hanno pareggiato con le reti di Lukaku (86′) e dello stesso Tielemans (89′), prima del sigillo finale dagli undici metri dello stesso centrocampista dell’Aston Villa. Ora agli ottavi i belgi sfideranno i padroni di casa degli Stati Uniti.

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Usa-Bosnia 2-0

La squadra di Mauricio Pochettino, trascinata dal pubblico di casa, ha battuto 2-0 la Bosnia, giustiziere dell’Italia negli spareggi per accedere alla competizione. La nazionale a stelle e strisce si è imposta con le reti di Balogun al 45′ e di Tillman all’82’. Nel mezzo, al 64′, l’espulsione dello stesso Balogun.