Temptation Island 2026 un “laboratorio sentimentale a cielo aperto”: ecco perché piace tanto ai giovani

Temptation Island 2026 è già un successo condito da gossip e scandalo. Se i video hot di Sara e Gabriele hanno moltiplicato l’attenzione dei social, in realtà il reality ‘targato’ Mediaset davvero ha esordito ‘col botto’. Ma perché questo programma piace così tanto? “Mette in scena le nostre paure più profonde, ma soprattutto i lati più oscuri dell’amore: il tradimento, l’abbandono, il bisogno di essere scelti, il saper resistere (o meno) alle tentazioni. Guardiamo sullo schermo la parte di noi stessi che ci porterebbe a trasgredire, a tradire, o che al contrario ha paura di essere tradita. Per cui con Temptation Island un po’ si esorcizza la pura dello stare in coppia, la paura dell’amore”. A dirlo a LaPresse è la psicologa Antonella Elena Rossi, convinta che per i giovanissimi il reality sia diventato “una sorta di laboratorio sentimentale a cielo aperto”.

“L’amore, come dice Galimberti, non protegge, ma espone. Ebbene, in barba a tutto il romanticismo che ci hanno raccontato, vedendo Temptation Island capiamo che l’amore è anche dolore, bisogno di essere riconosciuti e messi al centro, magari perché non riusciamo a farlo noi stessi”, continua la psicologa.

L’effetto del disagio altrui

Guardare il disagio altrui aumenta l’autostima? “In parte sì, perché ci si rispecchia e, a volte, si osservano sullo schermo le nostre fragilità e quello che potremmo subire scegliendo una persona non adatta a noi. In psicologia esiste il fenomeno del confronto sociale discendente: vedere qualcuno che sta peggio di noi, può farci sentire temporaneamente meglio. Sottolineo però la parola temporaneamente, perché in realtà vedere tutto questo può innescare una paura dell’amore, specie nei giovanissimi”.

“Non ci si innamora della perfezione”

Osservare gli latri “può farci pensare che noi non ci comporteremmo mai così, che la nostra relazione non è messa così male. Ma non dimentichiamo che le relazioni perfette non esistono: Temptation Island mette a fuoco tutte le fragilità che spesso nelle coppie vengono nascoste sotto il tappeto. Oggi poi che la società ammette solo la perfezione e prospetta scelte infinite, a volte dimentichiamo che non ci si innamora della perfezione. Insomma, Temptation Island fa emergere anche quanto la coppia a volte si costruisca più sulla fragilità, che sulla forza”.

Il fascino di essere giudici delle sventure altrui

Per Rossi i giovani sono attratti dal reality perché è “una gigantesca lezione sulle relazioni al tempo di oggi. Se qualche anno fa ci formavamo con Sabrina, Notting Hill e tante altre pellicole romantiche un po’ sdolcinate, i ragazzi oggi sono smarriti e osservano in tv come si litiga, si tradisce, si affronta una delusione: è una sorta di laboratorio sentimentale a cielo aperto. Ma c’è di più: la trasmissione offre emozioni fortissime senza alcun rischio personale. Possiamo schierarci, commuoverci, divertirci restando comodamente sul divano e diventando giudici delle sventure altrui”.

Il vero segreto di Temptation Island

Il cervello “ama queste esperienze che attivano attenzione, curiosità e coinvolgimento emotivo. Ma la vera domanda forse è: perché le fragilità degli altri ci interessano così tanto? Ogni falò, ogni lacrima e ogni tradimento ci ricordano che tutti abbiamo paura di essere traditi e abbandonati. E quando osserviamo il naufragio emotivo di qualcuno sul piccolo schermo, forse stiamo cercando di capire come evitare il nostro”, conclude la psicologa.