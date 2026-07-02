Wimbledon 2026, oggi 5 italiani in campo. Ora Sonego-Diallo e Grant-Bouzkova: i risultati in diretta

Cinque gli italiani in campo oggi, giovedì 2 luglio, a Wimbledon 2026. Tocca a Lorenzo Sonego, Tyra Grant, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini portare in alto i colori azzurri in vista dei prossimi turni. Domani, invece, toccherà a Jannik Sinner contro Jenson Brooksby, dopo la vittoria del numero 1 al mondo contro Borges.
Ecco le partite di oggi degli italiani:
- Sonego-Diallo
- Grant-Bouzkova
- Cobolli-Duckworth (15.30)
- Berrettini-Fils (16.00)
- Paolini-Golubic (18.30)
Punti chiave
Gabriel Diallo conquista il secondo set contro Lorenzo Sonego, con il parziale di 6-4
Tyra Grant ha perso 7-5 il primo set della sfida contro Marie Bouzkova.
Finisce 7-6 per Lorenzo Sonego il primo set contro Gabriel Diallo
Sono iniziati i primi due match degli italiani di oggi a Wimbledon 2026. Lorenzo Sonego è in campo contro il canadese Gabriel Diallo, mentre Tyra Caterina Grant affronta la ceca Marie Bouzkova.