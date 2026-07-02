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giovedì 2 luglio 2026

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Wimbledon 2026, oggi 5 italiani in campo. Ora Sonego-Diallo e Grant-Bouzkova: i risultati in diretta

Wimbledon 2026, oggi 5 italiani in campo. Ora Sonego-Diallo e Grant-Bouzkova: i risultati in diretta
Tyra Caterina Grant (AP Photo/Kin Cheung)
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Domani, invece, toccherà a Jannik Sinner contro Jenson Brooksby, dopo la vittoria del numero 1 al mondo contro Borges

Cinque gli italiani in campo oggi, giovedì 2 luglio, a Wimbledon 2026. Tocca a Lorenzo Sonego, Tyra Grant, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini portare in alto i colori azzurri in vista dei prossimi turni. Domani, invece, toccherà a Jannik Sinner contro Jenson Brooksby, dopo la vittoria del numero 1 al mondo contro Borges.

Ecco le partite di oggi degli italiani:

  • Sonego-Diallo
  • Grant-Bouzkova
  • Cobolli-Duckworth (15.30)
  • Berrettini-Fils (16.00)
  • Paolini-Golubic (18.30)
Wimbledon 2026 – Le gare in diretta
Inizio diretta: 02/07/26 12:21
Fine diretta: 03/07/26 00:00

Punti chiave

Diallo pareggia i conti

Gabriel Diallo conquista il secondo set contro Lorenzo Sonego, con il parziale di 6-4

Tyra Grant sotto 1 set a 0

Tyra Grant ha perso 7-5 il primo set della sfida contro Marie Bouzkova.

Lorenzo Sonego vince il primo set

Finisce 7-6 per Lorenzo Sonego il primo set contro Gabriel Diallo

In campo Sonego-Diallo e Grant-Bouzkova

Sono iniziati i primi due match degli italiani di oggi a Wimbledon 2026. Lorenzo Sonego è in campo contro il canadese Gabriel Diallo, mentre Tyra Caterina Grant affronta la ceca Marie Bouzkova. 

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