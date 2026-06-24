Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’: la Rai e la conduttrice ragionano sul futuro

Federica Sciarelli potrebbe lasciare la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, che conduce da molti anni e con un pubblico affezionatissimo. La notizia, dapprima solo un’indiscrezione, prende corpo con una nota della Rai in cui si spiega che la tv pubblica e Federica Sciarelli “in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su ‘Chi l’ha visto?’, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”.

A quanto risulta a LaPresse ad oggi la giornalista e conduttrice non ha ancora firmato il contratto per la prossima stagione. ‘Chi l’ha visto’ è il sesto programma in quanto a longevità, in onda dal 13 settembre del 2004. Sotto la conduzione di Sciarelli, il programma ha avuto una virata nei temi trattati dando spazio, oltre alle situazioni di scomparsa, anche alle inchieste su famosi casi irrisolti di cronaca italiana.

I casi celebri e i momenti più toccanti

Sono tantissimi i casi trattati dal programma, che va in onda dal 1989, ed è condotto da Federica Sciarelli da 22 anni, dal 13 settembre 2024.

Tra i momenti più celebri della lunghissimo storia del programma c’è quello che riguarda il caso Sarah Scazzi: il 3 ottobre 2010, durante la puntata, Concetta Serrano (la madre di Sarah Scazzi) si trovava in collegamento video dalla casa di suo cognato, Michele Misseri. Mentre la trasmissione era in corso, iniziarono a circolare agenzie di stampa sul ritrovamento di un cadavere. Fu Federica Sciarelli a dover comunicare in tempo reale alla madre che le notizie indicavano la morte della figlia e che lo stesso Misseri stava portando gli inquirenti sul posto. La freddezza e la compostezza della madre unite al tatto quasi disperato della Sciarelli (che propose più volte di interrompere il collegamento) restano impresse nella memoria del pubblico.

Tra gli altri momenti a loro modo ‘storici’ del programma, quando nel 2012 fu proprio Sciarelli ad annunciare l’inizio dello scavo nella tomba di Enrico De Pedis, una delle numerosissime tappe della lunga e infruttuosa ricerca di Emanuela Orlandi.

Tanti fuorionda sono diventati celebri, così come le parole durissime che Sciarelli era solita usare contro chi chiamava in diretta e poi si intuiva che fosse un mitomane che cercava solo visibilità.