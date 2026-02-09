Rai, da ad Rossi richiamo a Petrecca: no alla telecronaca della chiusura Olimpiadi 2026

E’ terminato l’incontro tra il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e l’ad della Rai, Giampaolo Rossi. Dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, Petrecca è stato invitato a tornare ad un ruolo di coordinamento da direttore e non farà la telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi. Contestualmente anche i giornalisti e il cdr di Rai Sport sono stati richiamati alle loro responsabilità, con l’Ad che a nome dell’azienda ha sottolineato che la Rai è soddisfatta del lavoro e degli ascolti sulle Olimpiadi. Per risolvere le frizioni interne con il cdr, la Rai apre a una convocazione immediata per quanto riguarda la situazione di Rai Sport. A quanto trapela, era stato sconsigliato a Petrecca di fare la telecronaca. Il risultato non all’altezza delle aspettative sarebbe stato il frutto dell’emergenza di dover sostituire Auro Bulbarelli, che dopo lo spoiler del ruolo di Mattarella nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina, con una lettera aveva chiesto di non fare più lui la telecronaca.