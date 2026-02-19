Accesso Archivi

Paolo Petrecca dopo le dimissioni, che saranno effettive dopo le Olimpiadi 2026, cita il Vangelo: “Uno di voi mi tradirà”

Il passo di Matteo richiamato nelle storie Instagram

Post criptico di Paolo Petrecca su Instagram dopo la notizia delle sue dimissioni da direttore di RaiSport. Nelle sue storie Petrecca richiama il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l’ultima cena.

“Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici – recita il passo richiamato da Petrecca – Mentre mangiavano disse: ‘In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà‘. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signore?’. Ed egli rispose: ‘Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!’. Giuda, il traditore, disse: ‘Rabbì, sono forse io?’. Gli rispose: ‘Tu l’hai detto‘”.

