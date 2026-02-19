Paolo Petrecca dopo le dimissioni, che saranno effettive dopo le Olimpiadi 2026, cita il Vangelo: “Uno di voi mi tradirà”

Post criptico di Paolo Petrecca su Instagram dopo la notizia delle sue dimissioni da direttore di RaiSport. Nelle sue storie Petrecca richiama il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l’ultima cena.

“Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici – recita il passo richiamato da Petrecca – Mentre mangiavano disse: ‘In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà‘. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signore?’. Ed egli rispose: ‘Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!’. Giuda, il traditore, disse: ‘Rabbì, sono forse io?’. Gli rispose: ‘Tu l’hai detto‘”.