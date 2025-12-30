Signorini si autosospende, Mediaset riflette sul futuro del Grande Fratello

Alfonso Signorini si autosospende, dopo le accuse da lui definite “calunniose” di Fabrizio Corona (nei giorni scorsi ascoltato in procura), e spinge Mediaset a una riflessione sul futuro del Grande Fratello. “Non abbiamo ancora deciso se fare il Grande Fratello in primavera. Pensiamo che sarebbe più giusto dare un po’ di tempo per riposare”. Così la pensava Pier Silvio Berlusconi neanche tre settimane fa, prima della bufera che si è abbattuta sul conduttore del Grande Fratello Vip.

Gf Vip 2026: se ci sarà, sarà senza Signorini

Dopo la autosospensione di Signorini “da ogni impegno editoriale in corso con Mediaset”, l’unica certezza oggi è che se ci sarà una edizione del Gf Vip nel 2026 non sarà con lui. Secondo quanto risulta a LaPresse, in casa del Biscione sono giorni di riflessione profonda sul destino di “una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma”, sempre stando ad alcune riflessioni fatte dall’amministratore delegato di Mediaset in quei giorni prima della tempesta, in cui comunque ammetteva che “ad oggi è più sì”. Mentre oggi sembra essere più no.

Le alternative al Grande Fratello

Anche perché le alternative ci sono, con le serate del Gf che verrebbero riempite comunque da intrattenimento tipo quiz o eventi come Pio e Amedeo in primavera, Il Volo nel prossimo autunno, e il solito mercato delle fiction che non tradisce mai e che servirebbe a contendere alla Rai anche lo scettro in cui il servizio pubblico si conferma leader. La bufera che si è abbattuta su Signorini si è rivelata ad oggi un danno di immagine per un programma che era senz’altro ‘usurato’ e che in futuro rischia di perdere ancora di più appeal oltre che in ascolti, che già non erano molto in linea con le aspettative. Prima del caso-Signorini tuttavia, Pier Silvio non aveva in mente ancora una data certa per riposizionare il Gf nel 2026. Settembre, ma anche a primavera, tutto è ancora in ballo. Se ne parlerà anche con Endemol, che poi è anche la società depositaria dei contratti con il cast, sull’opportunità di proseguire con il format anche il prossimo anno e soprattutto, nel caso, con chi alla guida. E qui di nomi se ne possono ipotizzare diversi.

I ‘piani b’ per il Gf, da Ilary Blasi a Simona Ventura

Tra le ipotesi più suggestive, quella di Ilary Blasi, che con Mediaset ha ancora in ballo ‘Battiti’ nella prossima Primavera. Secondo quanto trapela, anche una riconferma di Simona Ventura non è da escludere, mentre più difficilmente potrebbe toccare ad Amadeus, dato sempre in orbita Mediaset ma solo dopo giugno quando si dovrebbe risolvere il contratto con Discovery.

Un nome che piace a Pier Silvio Berlusconi e che da sorpresa della scorsa stagione stavolta non sarebbe nemmeno una scommessa, è quello di Veronica Gentili, la cui Isola dei Famosi 2025 si è attestata spesso come leader della serata con uno share medio del 18-19%, ma che il prossimo anno potrebbe slittare lasciando spazio ad altri progetti. Tanto più che in questo caso, l’ad di Mediaset aveva le idee già molto chiare: “Per quanto riguarda l’Isola, in primavera ad oggi non è prevista. Tornerà o il prossimo autunno o nella primavera successiva”.