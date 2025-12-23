Fabrizio Corona in procura a Milano, i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini

Fabrizio Corona è in procura a Milano per essere ascoltato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis, nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn aperta dopo l’esposto del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi è stato denunciato dopo la pubblicazione di foto intime e chat private del direttore del settimanale Chi, nel corso della puntata del format Falsissimo.

A ‘Falsissimo’ rivelate le chat del giornalista con aspiranti gieffini

Durante l’ultima puntata del suo programma in onda su You Tube, ‘Falsissimo’ Corona ha letto conversazioni da chat e mostrato foto da messaggi tra il conduttore del ‘Grande Fratello’ e aspiranti concorrenti del reality show, parlando di favori sessuali chiesti da Signorini in cambio della partecipazione al programma di Canale 5 di alcuni ragazzi.

(Foto di Marco Ottico/Lapresse)



“100 testimonianze contro Signorini e pronte due denunce”

“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troverano materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra“. Così Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato per oltre un’ora dai pm di Milano a seguito della denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. “Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni” che sono state messe “anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze”. Secondo Corona “due denunce devono essere depositate entrambe entro questa settimana. Antonio Medugno la farà domani”.