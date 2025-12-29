Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset. Il conduttore lo ha fatto sapere attraverso i suoi legali in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Il “re dei paparazzi” attraverso il suo format ‘Falsissimo‘ aveva parlato di presunti favori sessuali per favorire la partecipazione di determinate persone al Grande Fratello VIP. L’imprenditore 51enne nei giorni scorsi è stato ascoltato in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn, aperta dopo l’esposto del giornalista e direttore di Chi.

La nota dei legali di Alfonso Signorini

“Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset“. È quanto si legge in una nota degli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini, aggiungendo che “la decisione è già stata comunicata all’azienda”.

I difensori comunicano “di aver da poco assunto la difesa in sede civile e penale, nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose. È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del Dott. Alfonso Signorini”.

“È noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, soggetto che – nonostante le precedenti condanne penali – oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero, imponendo proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di Giustizia. Il tutto al costo di danni irreparabili ed enormi per le vittime designate”, scrivono ancora gli avvocati.

“La ricostruzione proposta a danno del Dott. Alfonso Signorini è destituita di ogni prova o verità; agiremo in ogni sede affinché non solo sia interrotta la condotta, dolosamente malevola, ma siano resi noti alla Giustizia tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine, anche verso coloro che ne favoriscono la prosecuzione nell’intento, mai taciuto, di continuare a ricavare in varie forme, utilità, pubblicità o ricavi da tali attività illecite”.

“Agiremo, altresì e senza indugio, contro sponsor, motori di ricerca, siti e canali web che amplificano gli effetti della condotta criminosa. Coloro che ancora oggi offrono vetrina e affari di tal fatta antepongono interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata altrui, anzi non ne riconoscono alcun valore. Anche costoro sono i veri co-autori del crimine e dunque responsabili del danno ingiusto che in questo momento il Dott. Alfonso Signorini sta subendo”.

Mediaset: “L’azienda accoglie la decisione di Signorini”

Subito dopo è arrivata la replica di Mediaset. La società “agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico”, si legge in una nota.

Allo stesso tempo, l’azienda “ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto”. Mediaset “accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”.

Endemol avvia delle verifiche

Qualche giorno da Endemol, società che produce il Grande Fratello, aveva annunciato delle verifiche in seguito alle accuse di Corona nei confronti del conduttore televisivo. L’azienda “a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma”. “Endemol Shine Italy non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”.

