Pier Silvio Berlusconi: “Per Amadeus porte Mediaset sempre aperte”

“Amadeus è ancora sotto contratto con Discovery Italia, anche con un cambio di editore di riferimento i contratti non vengono stracciati. Le porte per un professionista come lui sono sempre aperte, ma noi abbiamo già Gerry Scotti e Max Giusti solo per citare chi fa programmi simili”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. Alla domanda se c’è un personaggio che gli piacerebbe avere a Mediaset, ha detto: “Ce ne sono tanti bravi, ma non c’è qualcuno di cui sentiamo la necessità. Sono molto contento di una squadra pazzesca. Tanto che facciamo fatica a farli lavorare tutti”. Il riferimento ad esempio è a Ilary Blasi e Myrta Merlino, entrambe ferme i box. “Ilary fa parte della squadra, ci sono dei progetti ma è presto dire quale. Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di ‘Battiti’. Vorremmo fare degli speciali di ‘Battiti live’ in primavera, ecco Ilary potrebbe avere una prima opportunità già in primavera”, ha detto.

“Controprogrammazione a Sanremo? Se ci conviene in base a mercato”

“Sanremo? Noi non controprogrammiamo, se in base al mercato ci conviene faremo qualcosa altrimenti rallenteremo”, ha poi detto Berlusconi, rispondendo a una domanda sulla programmazione di Mediaset durante il Festival di Sanremo. “Se Carlo Conti ha fatto delle richieste? Ad oggi no, poi dipende da chi arrivano queste richieste”, ha aggiunto. Pertanto sempre secondo Berlusconi “la Ruota della Fortuna non vedo perché dovrebbe fermarsi, al massimo potrebbe durare meno”.

“Striscia torna a gennaio in prime time, siamo fiduciosi”

“Striscia la Notizia parte in una nuova prestigiosissima collocazione a gennaio, in prime time, intorno al 20 di gennaio ma è tutto ancora aperto. E’ una decisione presa insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato dopo quello che è diventato la Ruota della Fortuna riportare Striscia in access. Lo stesso Antonio ne è consapevole”, ha detto tra l’altro l’ad di Mediaset. “Siamo molto fiduciosi, si sta lavorando per adottare il programma al prime time”, ha aggiunto.

“Sugli speciali di Verissimo, so che Maria De Filippi e Silvia Toffanin ci stanno lavorando. Non abbiamo fretta, ma quando saremo pronti andremo in onda. La mia piccola perplessità sono le quantità di interviste che ci sono nella tv odierna. Si sta lavorando a qualcosa di nuovo, non so se si arriverà in Primavera”, ha detto ancora Berlusconi.

“A gennaio torna Bonolis con ‘Taratata’”

Dopo il successo di ‘Avanti un altro’ nel pre serale, “a fine gennaio torna in prima serata Paolo Bonolis” con un nuovo programma dal titolo ‘Taratata’, ha inoltre annunciato. “E’ un formato francese, un happening musicale e sono contentissimo che gli sia piaciuto il progetto. E’ nato internamente a Mediaset con la collaborazione di Friends and Partners”, ha spiegato Berlusconi Jr. non nascondendo anche il desiderio di realizzare un programma “Dive, una celebrazione delle più grandi star della storia della musica italiana, da Ornella Vanoni, che ahimè adoravo, fino a Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo”.

“Grande Fratello forse torna in Primavera, l’Isola per ora no”

“Non abbiamo ancora deciso, entro la prossima settimana decideremo se fare il Grande Fratello in primavera. Pensiamo che sarebbe più giusto dare un po’ di tempo per riposare. E’ una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma, dall’altra viviamo di una struttura di palinsesto e avere un programma che ti consente di fare un risultato dignitoso per una tv commerciale è abbastanza importante. Ad oggi è più sì”, ha detto ancora Berlusconi. “Per quanto riguarda l’Isola, in primavera ad oggi non è prevista. Tornerà o il prossimo autunno o nella primavera successiva. Stiamo anche aspettando di vedere l’evoluzione del produttore del Grande Fratello, bisogna fare di più perché sia secondo noi che secondo Endemol va evoluto”, ha aggiunto. “Il reality più forte resta Temptation Island e ce l’abbiamo noi”, ha ribadito. “Come alternative di prodotto non c’è un genere specifico, le serate del Gf verrebbero riempite da intrattenimento tipo qualche quiz o qualche evento come Pio e Amedeo in primavera, il Volo nel prossimo autunno, o delle fiction”, ha spiegato.

“Mi piacerebbe produrre più fiction, in arrivo film su Acutis”

“Stiamo per produrre un tv movie, sulla storia di Carlo Acutis, il ragazzo diventato santo. Ma di fiction ce ne sono eccome, soprattutto a partire da gennaio con quella con Sabrina Ferilli e poi con ‘I Cesaroni’. Ma il palinsesto è ancora aperto, perché stiamo cercando di capire anche come si posizionerà Rai1″, ha anticipato. “Mi piacerebbe produrre più fiction, ma i costi restano alti nonostante l’ottimo lavoro fatto. Una delle cose migliori che fa la Rai sono la qualità e la quantità di Fiction“, ha aggiunto.