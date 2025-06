Il manager della tv pubblica: "Racconterà la figura di Pietro, il primo pellegrino"

“Roberto Benigni racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Il prossimo dicembre in occasione della solenne chiusura del Giubileo 2025. Un maestro della nostra cultura, di cui ho voluto fortemente il ritorno in Rai, dalla quale mancava da dieci anni”. Lo ha annunciato Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2025/2026 in corso a Napoli. “Si farà interprete e voce della figura di Pietro, il primo pellegrino e fondatore della chiesa universale”, ha aggiunto Rossi.

