L'ad Rossi: "La Rai sta cambiando pelle ma rinnova un racconto infinito". Whoopi Goldberg a 'Un posto al sole' per 30 anni della soap

La Rai ha presentato la stagione 2025-26 nel Centro di Produzione radio e tv di Napoli con l’evento “Rai che va in onda” per ‘annuncio dei nuovi palinsesti. Tante conferme ma anche diverse novità messe sul piatto dall’azienda di Viale Mazzini: torna Roberto Benigni che su Rai racconterà San Pietro dal Vaticano. Elettra Lamborghini mattatrice con ben due programmi, il reality ‘The Unknown-L’ignoto’ e ‘Boss in incognito’.

“Roberto Benigni racconta Pietro dal cuore del Vaticano in onda il prossimo dicembre”.

Whoopi Goldberg a ‘Un posto al sole’ per 30 anni soap

“Per i 30 anni di Un Posto al Sole ci sarà un regalo fantastico: Whoopi Goldberg“, ha annunciato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che ha aggiunto: “Il capo autore sta scrivendo la sua linea – ha aggiunto – sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery, ci sarà anche un incontro sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un Posto al Sole. Faremo una grande conferenza stampa in sua presenza.”

Rossi: “Rai sta cambiando pelle ma rinnova racconto infinito”

“La Rai sta cambiando pelle ma rinnova un racconto infinito, fatto di orgogliosa appartenenza. Lo snodo fondamentale di questa metamorfosi della Rai è il nuovo piano industriale, di rottura, che parte dalla riconquista degli spazi di lavoro e di creazione, a cominciare da interventi attesi da decenni tra i quali la ristrutturazione della sede di viale Mazzini, il nuovo centro di produzione di Milano, l’hub tecnologico di Torino, polo del monumentale progetto di digitalizzazione della Rai, e la riqualificazione del centro di Napoli”. Lo ha detto l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, presentando l’offerta 2025-2026. “Ma per diventare una moderna digital media company, cosa che ci siamo prefissati, abbiamo scelto di investire in nuove tecnologie produttive e distributive, con in mente un servizio pubblico capace di essere sempre più rilevante e centrale su tutte le piattaforme”, ha aggiunto Rossi.

L’approfondimento non cambia, tagli solo in terza serata

Tutte conferme nei programmi di prima e seconda serata dell’Approfondimento, nonché di mattina e pomeriggio nei palinsesti Rai autunno inverno 2025. I tagli ci sono stati per i programmi di terza serata. L’8 settembre ripartono Milo Infante con ‘Ore 14’, Roberto Inciocchi con ‘Agorà’, Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi con ‘Elisir’, Annalisa Bruchi con ‘Restart’, Marco Damilano con ‘Il cavallo e la torre’, dal 9 settembre Bruno Vespa con ‘Cinque minuti’ e ‘Porta a Porta’, Sigfrido Ranucci con ‘Report’ dal 26 ottobre, dal 7 settembre Riccardo Iacona con ‘Presadiretta’, Massimo Giletti con ‘Lo Stato delle cose’ dal 22 settembre, Salvo Sottile con ‘Farwest’ dal 3 ottobre, Federica Sciarelli con ‘Chi l’ha visto?’ dal 10 settembre. Conferme in prima serata anche per ‘Amore Criminale’ con Veronica Pivetti, ‘Indovina chi viene a cena’ con Sabrina Giannini. In seconda serata ‘Storie di sera’ (Eleonora Daniele), ‘Cose Nostre’ (Emilia Brandi), ‘Un giorno in Pretura’ (Roberta Petrelluzzi), ‘Sopravvissute’ (Matilde D’Errico).

Nel weekend andranno in onda ‘La confessione’ (Peter Gomez), ‘Il Posto giusto’ (Giampiero Marrazzo e Simona Vanni), ‘Haka L’urlo dei giovani’ (Stefano Buttafuoco), ‘In Mezz’ora’ (Monica Maggioni), ‘Check-up’ (Luana Ravegnini), ‘Mi manda Rai3’ (Federico Ruffo), ‘Storie di donne al bivio weekend’ (Monica Setta), ‘Buongiorno benessere’ (Vira Carbone), ‘O anche no’ (Paola Severini Melograni), ‘Genitori, che fare?’ (Gianni Ippoliti).

Nell’intrattenimento tutte conferme, la novità è Elettra Lamborghini

Ripartono da settembre Stefano De Martino con ‘Affari Tuoi’, Carlo Conti con ‘Tale e quale show’ e con ‘Tim Music Awards’, Milly Carlucci con ‘Ballando con le stelle’. A settembre la serata evento della Mannoia in ‘Semplicemente Fiorella’, Mannoia che con Conti condurrà il 20 settembre ‘Pino è, il viaggio del Musicante’, un evento che cade nell’anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Monica Setta e Serena Autieri condurranno il ‘Prix Italia’ in onda domenica 26 ottobre. Il 14 novembre riparte Antonella Clerici con ‘The Voice Senior’. A dicembre ‘Sanremo Giovani’ e ‘Zecchino d’oro’ con la firma di Carlo Conti. Confermato Marco Liorni a ‘L’anno che verrà’, lo show di fine anno. Dal 14 settembre in prima serata su Rai2 ‘Bellamà di sera’ con Pierluigi Diaco. Sempre su Rai2 ‘Boss in incognito’ con Elettra Lamborghini che ha preso il posto di Max Giusti passato a Mediaset. Sempre su Rai2 conferme per ‘Belve’ e ‘Belve Crime’ da ottobre e ‘Lo Spaesato’ con Teo Mammuccari.

Fiction con Sandokan, Gassmann prof e Luisa Ranieri preside, Collegio digitale

Una nuova stagione per ‘Blanca’, la terza, idem per ‘Cuori’, i Commissari Montalbano e Ricciardi, ‘Màkari’, ‘Un Professore’, ‘La ricetta della felicità’, ‘Don Matteo 15’ e un nuovo ‘Sandokan’ sono le fiction in onda in autunno in prima serata. Tra le serie soap le più longeve restano ‘Il paradiso delle signore’ e ‘Un posto al sole’. In onda anche la sesta stagione di ‘Mare fuori’. Le novità sono rappresentate da ‘Guerrieri La regola dell’equilibrio’ con Alessandro Gassmann, ‘La preside’ con Luisa Ranieri, ‘Una famiglia imperfetta’ con Serena Autieri, la docuserie ‘Dottori in corsia Ospedale pediatrico Bambino Gesù’. Torna partendo dal digitale ‘Il Collegio’, il docu-reality diventato un vero e proprio ‘cult’ generazionale, per la prima volta in pubblicazione “digital first” su RaiPlay. Riccardo Rossi torna a parlare di musica e dei suoi amati vinili.’Nella mente di Narciso’ è la docuserie condotta da Roberta Bruzzone, ‘La conferenza stampa’, il programma di Giovanni Benincasa che segue l’incontro di un gruppo di ragazzi con grandi personaggi dello spettacolo, dello sport e del giornalismo, torna per la terza edizione. ‘Techegram’ con Fabrizio Biggio è il primo “social show” che racconta la storia della Rai con la leggerezza del linguaggio da social network. Carolina Di Domenico conduce ‘Pino Daniele backstage’, racconto dietro le quinte del concerto/tributo di Napoli a Pino Daniele. Su RaiKids tra le nuove stagioni di serie di successo, ‘I Puffi’, seguiti da generazioni di bambini, ‘Food Wizard 2’, rocamboleschi viaggi nel corpo umano per valorizzare la sana alimentazione, e ‘Go Go Around Italy 2’, alla scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico di Italia.Tra gli acquisti, prosegue l’offerta dei cartoni animati di maggiore richiamo, da quelli Disney – con i nuovi episodi in prima visione Rai di ‘Ariel’, ‘Spidey’ e ‘Topolino’ e la casa del divertimento – ai migliori prodotti internazionali come ‘Bing’, ‘Le avventure di Paddington’, ‘Bluey’, ‘La famiglia Volpitassi’. Arriveranno i nuovi episodi di ‘Masha e Orso’, ‘Pocoyo’, ‘Shaun vita da pecora’ e di ‘Peppa Pig’.

Rai Sport: torna ‘Il Processo del lunedì’, Graziani e Sorrentino alla Ds con Adani e Panatta

Per quanto riguarda RaiSport c’è la Nazionale di Gattuso che cerca di qualificarsi per i Mondiali del 2026 negli Usa. Alberto Rimedio e Lele Adani, con Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni e la supervisione del vicedirettore Marco Lollobrigida è la squadra messa in campo da RaiSport al seguito degli azzurri. ‘La domenica sportiva’ con circa 40 puntate su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, avrà nuovi commentatori e una doppia conduzione, Simona Rolandi affiancata da un giornalista Rai che ancora non è stato ufficializzato, e volti nuovi come Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il Var di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre.

Il sabato pomeriggio su Rai 2 c’è ‘Dribbling’, conduce Paolo Paganini. Il lunedì, in seconda serata su Rai 2, torna un programma storico, ‘Il Processo del lunedì’, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, che avrà l’obiettivo di tener vivo il dibattito sulla tre giorni calcistica. Non solo calcio, ciclismo e volley. Dalla stagione 24/25 agli highlights della Serie B, dal Giro d’Italia alla pallavolo, si aggiungono altre 13 discipline, per un totale di circa 300 ore di trasmissione. E poi il clou a febbraio con le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nel daytime cambia il sabato con Isoardi e De Girolamo

Nel Preserale Pino Insegno con ‘Reazione a catena’ in onda fino al 6 ottobre poi il testimone passa a Marco Liorni e ‘L’eredità’. Dall’8 settembre ‘Unomattina News’ con Tiberio Timperi e un volto del Tg1, mentre Unomattina è con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Poi per il tredicesimo anno la palla passa a ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele. Al termine subentrano Antonella Clerici con ‘E’ sempre mezzogiorno!’, Caterina Balivo con ‘La Volta buona’, Alberto Matano con ‘La Vita in diretta’.

Al sabato le novità con il ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi e ‘Ciao Maschio’ di Nunzia De Girolamo. Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini alla guida nel weekend di ‘Unomattina in Famiglia’. Così le squadre delle ‘linee’ del weekend: Tinto e Monica Caradonna (‘Linea Verde Italia’), Federico Quaranta (‘Linea verde Start’ e ‘Bike’ con Giulia Capocchi), Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e la partecipazione di Lino Zani (‘Linea bianca’ da dicembre), Donatella Bianchi e Livio Beshir (‘Linea Blu’), Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi (‘Linea Verde’). ‘Domenica In’ riparte il 14 settembre sempre nelle mani di Mara Venier che quest’anno avrà in squadra Gabriele Corsi. A seguire ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini. Conferme anche a ‘Radio 2 Social Club’ per Ema Stokholma e Luca Barbarossa, Andrea Delogu a ‘La porta magica’, Mia Ceran a ‘Tv Talk’, Lorella Boccia e Marco Conidi a ‘Musica Mia’, Greta Mauro e Pino Strabioli conducono ‘Caffè Italia’ e Flavio Montrucchio affiancherà Anna Falchi a ‘I fatti vostri’.

