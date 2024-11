Stefano De Martino

Buona partenza per l'ultima stagione di L'Amica Geniale. Su Canale 5 La Ruota della fortuna sfiora i 4 mln

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 11 novembre 2024:

AFFARI TUOI – VOTO 8

La barriera dei 6 milioni di media spettatori è sempre più vicina per Affari Tuoi di Stefano De Martino: ieri 5.825.000 di spettatori e share al 26,40%. Ben 2,6 milioni in più di un competitor forte come Striscia la Notizia (3.241.000 telespettatori, share 14,69%).

L’EREDITA’ – VOTO 7.5

Va forte Marco Liorni con il suo game del preserale di Rai1: L’Eredità 4.248.000 di media spettatori e 23,45% di share.

LA RUOTA DELLA FORTUNA – VOTO 7.5

Su Canale 5 La Ruota della Fortuna nel preserale tiene testa a L’Eredità di Rai1: ieri sfiorati i 4 milioni di spettatori (3.940.000, 23,59%).

L’AMICA GENIALE – VOTO 7

La prima serata della quarta stagione di una delle serie più amate di Rai1, L’Amica geniale, registra un’ottima partenza: 3.968.000 telespettatori, share 20,20% nel primo episodio e 3.330.000, 22,48% nel secondo, per una media di 3.682.000, 21,1%.

OTTO E MEZZO – VOTO 7

‘Otto e Mezzo’ di nome e di fatto. Il programma condotto da Lilli Gruber registra una media di 1.839.000 telespettatori, share 8.30%

GIALAPPASHOW – VOTO 7

Su Tv8 GialappaShow, con la co-conduzione di Mara Maionchi, ottiene 845.000 spettatori di media con il 4.9% (la replica in seconda serata: 266.000 e 5.2%).

UOMINI E DONNE – VOTO 7

Va sempre forte Uomini e Donne con Maria De Filippi: 2.639.000 di media spettatori e 26,13% di share.

LA VITA IN DIRETTA VOTO 6.5

La Vita in Diretta realizza un ascolto medio di 1.752.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e 2.250.000 spettatori con il 19.4% durante il programma condotto da Alberto Matano.

XXI SECOLO – VOTO 6+

Su Rai1 XXI Secolo con Francesco Giorgino riparte da 909.000 spettatori con il 9.7% di share nella prima parte e 351.000 spettatori con il 6.6%, nella seconda.

LA TALPA – VOTO 6

In prima serata La Talpa Who is the Mole con Diletta Leotta non sfonda negli ascolti, resta timida con 1.917.000 spettatori con share del 12.5% Ma al pomeriggio su Italia1 va meglio: 1.392.000 (16.3%).

BINARIO 2 – VOTO 5

Su Rai2 Binario 2 stenta a partire nel mattino di Rai2: ieri 85.000 spettatori e 1.8% di share.

