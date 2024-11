Gabibbo e veline di Striscia la Notizia

L'Eredità, Affari Tuoi e Don Matteo tengono alta la bandiera di Rai1. Su Canale5 Uomini e Donne superano Beautiful

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, giovedì 7 novembre 2024:

AFFARI TUOI e DON MATTEO – VOTO 7

Accoppiata vincente nella serata di Rai1 con Affari Tuoi che registra una media di 5.502.000 spettatori (25.6% di share). A seguire la serie Don Matteo 14 è vista da 4.040.000 telespettatori, share 22.83%.

STRISCIA LA NOTIZIA – VOTO 7

Nella serata dell’anniversario il programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia, sfiora i 3 milioni di media ascolti: 2.977.000 telespettatori, share 13.83%.

L’EREDITA – VOTO 7

Nel Preserale di Rai1 L’Eredità registra 4.004.000 di media spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha convinto 3.599.000 spettatori (21.5%).

UOMINI E DONNE – VOTO 7

Uomini e donne con 2.245.000 e il 23.28% supera Beautiful (2.216.000 telespettatori, share 18,77%) nel pomeriggio di Canale 5.

DRITTO E ROVESCIO – VOTO 6.5

Il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, si conferma al secondo posto tra i talk della settimana con una media ascolti di 1.016.000 e 7.24%. Piazza Pulita su La7 registra 870.000, 6.39%. Mercoledì Fuori dal coro ha registrato 765.000 telespettatori, share 5,48%. Lunedì scorso Lo Stato delle Cose è stato visto da 705.000 spettatori e il 4.4%. Giovanni Floris con il suo diMartedì resta saldamente al comando anche questa settimana con una media di 1.584.000 spettatori e il 9.42% di share. Il triplo di spettatori rispetto a E’ Sempre Cartabianca (589.000 spettatori e 4.96%).

FORUM – VOTO 6.5

Ascolti sempre alti per Forum su Canale5: 1.406.000 spettatori e 20,70% di share. È sempre Mezzogiorno su Rai1 registra 1.503.000, 16,32%.

I FATTI VOSTRI – VOTO 6

I Fatti Vostri ha registrato una media di 434.000 (7.90%) nella prima parte e 809.000 (9.11%) nella seconda confermandosi il programma più visto nella tarda mattinata di Rai2.

PRESERALE DI RAI2 – VOTO 4.5

I dati di ascolto parlano da soli, senza bisogno di commenti: Gormiti – The New Era 141.000, 0.98%, e 151.000, 0.90%; Medici in corsia ha ottenuto un netto di 340.000, 1.76%.

