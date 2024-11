Va forte GialappaShow in prima serata su Tv8. Gruber inossidabile, Augias meglio di Giletti e Porro

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 4 novembre 2024:

L’EREDITA’ – VOTO 8

L’Eredità di Marco Liorni va forte: 4.101.000 spettatori e 23,44% . Un risultato nettamente migliore rispetto a quelli ottenuti da Reazione a catena con Pino Insegno che nella puntata finale di sabato 2 novembre ha ottenuto una media 3.462.000 spettatori pari al 21.8%. Liorni tiene a distanza anche La Ruota della Fortuna su Canale 5 (ieri 3.725.000 spettatori e 22,56%).

AFFARI TUOI – VOTO 7.5

Affari Tuoi con una media di 5.464.000 spettatori e 25,49% di share vince nettamente la sfida nella fascia access prime time; Striscia la Notizia su Canale 5 registra 2.944.000 telespettatori, share 13,73%. su Nove Chissà chi è 536.000 spettatori e 2,52% di share.

GIALAPPA SHOW – VOTO 7.5

Ancora un ottimo risultato in chiaro su Tv8 per GialappaShow che ha registrato una media di 792.000 telespettatori, share 4,70%. Protagonista in conduzione, a fianco del Mago Forrest, Caterina Balivo che ha confessato di essersi divertita molto. Nelle puntate precedenti avevano condotto Laura Pausini e Valentino Rossi.

OTTO E MEZZO – VOTO 7.5

Nei talk di approfondimento della fascia access svetta ancora Otto e Mezzo di Lilli Gruber con una media di 2.018.000 telespettatori, share 9,36%. Più staccati gli altri: Il cavallo e la torre 1.260.000 e 5,95%; 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.100.000 telespettatori, share 5,19% nella prima parte e 975.000, 4,49% nella seconda.

LA TORRE DI BABELE – VOTO 7

Corrado Augias si aggiudica la sfida contro Nicola Porro e Massimo Giletti. Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto una media di 970.000 telespettatori, share 5,21%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 720.000 telespettatori, share 5,11%. Su Rai 3 Lo stato delle cose 705.000 spettatori e 4,36% di share.

BOSS IN INCOGNITO – VOTO 6.5

Su Rai 2 Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto una media di 993.000 con il 6,50% di share. A conferma che sulla seconda rete quando ci sono programmi di intrattenimento gli ascolti vanno bene. Sono i talk di approfondimento in prima serata che non funzionano. Almeno su Rai2.

FAMIGLIE D’ITALIA – VOTO 5

Su La7 Famiglie d’Italia non decolla nonostante la simpatia del conduttore Flavio Insinna. La media ascolti di ieri è stata di 272.000 spettatori pari all’1,76% di share. Nel Preserale non è semplice inserirsi contro i colossi di Rai1 e Canale 5 nemmeno per uno esperto come Insinna. Qualche anno fa anche Caterina Balivo soffrì molto con il suo Lingo che raggiunse una media del 2%.

