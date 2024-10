La fiction con Elena Sofia Ricci sovrasta il Grande Fratello. Su di giri la Gialappa Show con Valentino Rossi

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 28 ottobre:

AFFARI TUOI – VOTO 8

Stefano De Martino dopo l’appannamento domenicale torna alla grande con una media ascolto di 5.714.000 spettatori, pari al 26,70% di share.

ELENA SOFIA RICCI (TERESA BATTAGLIA) – VOTO 7,5

Su Rai 1 la serie Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia ottiene una media ascolto di 3.776.000 telespettatori, share 22,43%. Ottimo risultato per Elena Sofia Ricci reduce dalla serata da ballerina a Ballando con le Stelle.

OTTO E MEZZO – VOTO 7

Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare una media di 1.824.000 telespettatori, share 8,48%.

GIALAPPA SHOW CON VALENTINO ROSSI – VOTO 7

Su Tv8 GialappaShow con Valentino Rossi su di giri: il programma in chiaro ha registrato 889.000 telespettatori, share 5,51%. Ha fatto meglio di La Torre di Babele (886.000 telespettatori, share 4,63%) su La7 e di Quarta Repubblica (696.000 telespettatori, share 4,97%) su Rete4.

BOSS IN INCOGNITO – VOTO 6.5

Rai2 respira con gli ascolti in prima serata di Boss in incognito con Max Giusti che registra una media di 914.000 spettatori e il 6,1% di share.

CINQUE MINUTI – VOTO 6.5

Il programma di Bruno Vespa, dal titolo Cinque Minuti, prende la linea dopo il Tg1 e supera l’edizione delle 20 come media ascolti: con 4.694.000 spettatori di media e 22,63% di share. Il Tg1 delle 20 registra una media di 4.556.000 spettatori e 22,75%.

GRANDE FRATELLO – VOTO 6

Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini perde la sfida contro Teresa Battaglia e registra una media di 2.219.000 telespettatori, share 18,05%. Una media inferiore a quella di Striscia la Notizia (2.913.000 telespettatori, share 13,61%).

LO STATO DELLE COSE – VOTO 5

Calano gli ascolti rispetto alle puntate precedenti del nuovo programma di Massimo Giletti dal titolo ‘Lo Stato delle Cose’ in onda in prima serata su Rai3. Nonostante una buona presentazione con 599.000 telespettatori il programma alla fine registra una media di 480.000 spettatori pari al 3% di share. Una media che lo vede battuto rispetto alla media dei competitor: 886.000 telespettatori, share 4,63% per La Torre di Babele su La7 e 696.000 telespettatori, share 4,97% per Quarta Repubblica su Rete4.

