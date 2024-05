Il conduttore Marco Liorni: "La 'ghigliottina' porta la firma di un grande artista, di un poeta"

Un autore d’eccezione per uno dei game show di punta di Rai1: il premio Oscar Roberto Benigni. E’ la sorpresa per gli spettatori de ‘L’Eredità’.

“Stasera l’ultimo gioco dell’Eredità, la ‘ghigliottina’, porta la firma di un grande artista, di un poeta“, ha scritto il conduttore Marco Liorni in un post su Instagram. “Ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sue parole ieri, di fronte al Papa, di fronte a tanti bambini. Mi auguro che gli insegnanti e le famiglie trovino spunto in quelle parole per ascoltare quello che suscitano nei bambini e nei ragazzi. Parole con tanta bellezza e tanta gioia dentro da lasciare la speranza che possano arrivare ovunque e prendere… velocità e portare tanti effetti, che possano aiutare per quanto possibile a dare una forma ai nostri sentimenti di pace più profondi ed esserne più consapevoli”. “Il gioco, anche quello di ogni sera alle sette in tv, ci richiama al modo in cui abbiamo imparato a stare al mondo da piccoli, è curiosità, è immaginazione, è pensiero che viaggia e rimbalza dappertutto”, prosegue Liorni. “La voglia di giocare non si perde, anche se ‘da grandi’ abbiamo bisogno di dargli un ambiente che sia accettabile, che non ci faccia mai sentire ridicoli; allora ci mettiamo le conoscenze, i premi in denaro… ma poi sappiamo perché lo facciamo: non possiamo fare a meno di giocare, no?”. “Penso che scrivendo la ghigliottina ci dica questo: non possiamo fare a meno di giocare, neanche quando siamo ‘ormai grandi’”.

