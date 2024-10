Gerry Scotti

Serata super per La7 con Gruber e Cazzullo. 'Casa a prima vista' su Real Time fa meglio di Amadeus sul Nove

Nella serata tv di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.052.000 spettatori (20.43%), ‘Affari Tuoi’ 5.247.000 spettatori (25.52%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.756.000 spettatori pari al 13.39%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.687.000 spettatori (8.18%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.197.000 spettatori (5.96%), ‘Un Posto al Sole’ 1.499.000 spettatori (7.25%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.036.000 spettatori e il 5.16% nella prima parte e 889.000 spettatori e il 4.28% nella seconda. Sul Nove ‘Chissà chi è’ 609.000 spettatori con il 3%. Su Real Time ‘Casa a prima vista’ fa meglio di Amadeus con 858.000 spettatori e 4.2% di share.

In prima serata su Canale5 ‘Io Canto Generation’ 2.468.000 spettatori con share del 17%. Su Rai1 ‘Sulle ali della speranza’ 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.785.000 spettatori e l’11.21%. Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ 1.217.000 spettatori e il 7.23%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 833.000 spettatori (6.13%). Su Tv8 la partita di Champions League ‘Barcellona-Bayern Monaco’ 971.000 spettatori con il 5.1%.Su Rai2 ‘Delitti in Paradiso’ 737.000 spettatori pari al 4.07%. Su Italia1 ‘Gemini Man’ 731.000 spettatori (4.96%). Sul Nove ‘Ex Amici come prima!’ 351.000 spettatori (2.2%).

