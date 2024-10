La nota del consiglio di amministrazione: "I provvedimenti rischierebbero di limitare l'autonomia del Servizio Pubblico"

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha approvato il Bilancio semestrale al 30 giugno 2024, che contiene i dati economici finanziari e i principali indicatori del Gruppo Rai riferiti alla medesima data. Lo comunica la Tv di Stato con una nota, aggiungendo che nel corso della seduta il Consiglio ha provveduto alla conferma del Dott. Marco Brancadoro (attuale Cfo) quale Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, come statutariamente previsto, ed ha inoltre designato il Direttore Generale Corporate Roberto Sergio per la carica di Direttore Generale ad interim di San Marino RTV. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha espresso apprensione per i provvedimenti riguardanti il futuro dell’Azienda contenuti nel Disegno di Legge della Manovra di Bilancio 2025 che – sia pure nell’ottica di un doveroso contenimento dei costi – “rischierebbero di limitare l’autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull’occupazione, nonché sull’indotto”, si legge in una nota.

