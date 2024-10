Dopo Fazio e Amadeus Discovery vuole calare il tris con il conduttore di Report che domenica riparte su Rai3

Dopo Fabio Fazio e Amadeus il canale Nove sta tentando anche Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report, da tempo in polemica con l’azienda per le sue inchieste che tanto fanno arrabbiare i politici, ha avuto una proposta dal gruppo Discovery, il quale ha più volte fatto capire di essere interessato a puntare sull’informazione come nuovo core business. Ranucci domenica sera riparte con la nuova stagione di Report, il suo programma di Rai3 “trattato come un pacco postale” ha detto il conduttore alquanto risentito per la mancata collocazione al lunedì in prima serata, dopo la puntata della domenica. Ma il lunedì di Rai3 è stato assegnato a Massimo Giletti con ‘Lo Stato delle Cose’ curato da RaiCultura e per l’Approfondimento Rai è venuto meno uno spazio ambito.

Negli ultimi tempi tra Ranucci e i vertici Rai c’è attrito. A riguardo non gli stata concessa nemmeno l’autorizzazione per alcune interviste. A La7 è andato ospite perché la richiesta era stata effettuata tre settimane fa e rientrava nella promozione del programma, mentre le interviste ai media di questi giorni erano considerati contenuti e senza autorizzazione un dipendente Rai non può rilasciare interviste.

Ranucci è stimato sia da La7 – che le offrì un contratto dopo la scomparsa di Andrea Purgatori – sia da Nove. Comunque per Ranucci mollare Report (il format è Rai) non è facile. Recentemente da Viale Mazzini gli hanno offerto anche la direzione del Tg3 (chissà magari per allontanarlo da Report) ma il diretto interessato ha declinato l’invito.

