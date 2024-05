I primi quattro episodi disponibili dal 16 maggio

E’ uscita su Netflix la terza stagione di Bridgerton, la serie tv di grande successo ambientata nel mondo dell’alta società inglese durante i primi anni dell’Ottocento.

La protagonista di questa stagione è Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan), da sempre innamorata di Colin Bridgerton (Luke Newton) e mai corrisposta.

Il rapporto fra i due è inizialmente freddo e distaccato, almeno fino a quando Colin decide di fare un passo avanti e riconquistare l’amicizia di Penelope, che si era allontanata dopo aver sentito dei commenti denigratori nei suoi confronti nella scorsa stagione. Così il terzogenito dei Bridgerton, per riavvicinarsi, si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

Gli episodi in totale sono otto: i primi quattro sono disponibili dal 16 maggio 2024 mentre gli episodi dal cinque all’otto si potranno vedere dal 13 giugno.

