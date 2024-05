Il rapper non andrà al nuovo programma di Rai2 'Da vicino nessuno è normale'. Sarebbe stato decisivo il recente caso di cronaca su un pestaggio che avrebbe coinvolto il cantante 34enne

Arriva un altro stop nelle trasmissioni Rai per Fedez. Il rapper doveva essere ospite alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan prevista per lunedì 20 maggio, ma salvo ripensamenti dell’ultim’ora l’ospitata a ‘Da vicino nessuno è normale’ in prima serata su Rai2 salterà.

La notizia è stata anticipata da davidemaggio.it e confermata a LaPresse. Decisivo sarebbe stato il recente caso di cronaca con indagine su un pestaggio che ha coinvolto Federico Lucia. Al momento non sono previste altre presenze su tv generalista del rapper, né su Mediaset né a La7, né sul Nove.

