Il messaggio del conduttore tv sui social. Non si sa chi sia il destinatario ma tra i principali indiziati c'è il suo ex manager Lucio Presta

Amadeus lancia una frecciatina sui social. “Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in sé stesso né intorno a sé”, scrive il conduttore televisivo, citando Fedor Dostoevskij, in una storia su Instagram. L’ormai ex conduttore di Sanremo, ora passato al Nove, non rivela chi sia il destinatario del suo post ma tra i principali ‘indiziati’ c’è sicuramente il suo ex manager Lucio Presta che ha fornito la sua versione del divorzio da Amadeus in una recente intervista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata