Lo scrittore commenta lo stop alla partecipazione del collega alla trasmissione di Rai 3 di Serena Bortone

Anche Roberto Saviano la chiama censura ed è certo che succederà ancora. “A me è successo per primo, poche voci critiche, ora è accaduto di nuovo e capiterà ancora”, ha detto lo scrittore, contattato da LaPresse, commentando la cancellazione del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati dal programma ‘Che sarà’ in onda su Rai 3 e condotto da Serena Bortone. Poi il durissimo attacco al governo: “Non è democratico e liberale”.

Saviano: “Questo non è un governo liberale”

“Quando chiusero Insider, nessuno, se non pochissime voci, prese posizione sulla decisione – afferma l’autore di ‘Gomorra’ – nessuno ha pensato che una censura del genere avrebbe minato il suo lavoro. Hanno avuto paura, invece, di perdere il loro gettone in Rai, il loro piccolo spazio”. Saviano spiega che di fronte al “silenzio” per la chiusura di Insider “pensai che il silenzio era su loro stessi, non su di me”. “Questo non è un governo democratico e liberale”, prosegue, poi l’affondo a Fratelli d’Italia che “si comporta come una banda che sostiene solo l’amico e il parente, colui che obbedisce a loro direttive forte di un consenso costruito sulla paura”.”Tutti hanno taciuto quando è stato chiuso Insider, invece di dire che una censura sulle mafie è da complici – aggiunge – Avrebbe dovuto portare ‘ansia’, e invece no”. “Si accorgeranno che ora non c’è niente altro da fare: sei giudicato solo rispetto alla tua obbedienza e al tuo servilismo nei confronti del governo”, sottolinea.

